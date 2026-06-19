AllianzGI lancera ses premiers ETF actifs en Europe cet été

(Zonebourse.com) - Allianz Global Investors (AllianzGI) prévoit de lancer cet été ses cinq premiers ETF gérés activement en Europe, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires. Cette initiative marque une étape importante dans la stratégie du gestionnaire d'actifs visant à élargir l'accès à son expertise en gestion active au travers de nouveaux véhicules d'investissement.

Ce premier lancement s'inscrit dans un programme de développement pluriannuel consacré aux ETF actifs.

"Forts de notre solide expérience en Asie, le lancement de nos premiers ETF actifs en Europe constitue une étape importante dans notre stratégie visant à élargir l'accès à l'expertise d'AllianzGI en matière d'investissement actif", a déclaré Tobias Pross, directeur général d'AllianzGI.

Selon lui, dans un environnement marqué par une volatilité élevée et des incertitudes macroéconomiques persistantes, la gestion active joue un rôle croissant. "Les ETF actifs nous offrent un moyen supplémentaire d'aider une clientèle encore plus large à naviguer dans cette complexité, en combinant les avantages de la gestion active avec la transparence et la négociabilité intrajournalière des ETF", a-t-il ajouté.

La nouvelle gamme "Smart Active" comprendra cinq stratégies couvrant à la fois les marchés actions et obligataires. Ces produits s'appuieront sur les processus d'investissement, les capacités de recherche et les dispositifs de gestion des risques déjà utilisés par AllianzGI.

Dans un premier temps, la société prévoit de distribuer ces ETF en Italie, en Suisse, en Allemagne et au Royaume-Uni. Cette commercialisation reposera sur une plateforme européenne unique destinée à faciliter la distribution transfrontalière et à soutenir une extension progressive à d'autres marchés.

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