 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AllianzGI lancera ses premiers ETF actifs en Europe cet été
information fournie par AOF 19/06/2026 à 11:54

(Zonebourse.com) - Allianz Global Investors (AllianzGI) prévoit de lancer cet été ses cinq premiers ETF gérés activement en Europe, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires. Cette initiative marque une étape importante dans la stratégie du gestionnaire d'actifs visant à élargir l'accès à son expertise en gestion active au travers de nouveaux véhicules d'investissement.

Ce premier lancement s'inscrit dans un programme de développement pluriannuel consacré aux ETF actifs.

"Forts de notre solide expérience en Asie, le lancement de nos premiers ETF actifs en Europe constitue une étape importante dans notre stratégie visant à élargir l'accès à l'expertise d'AllianzGI en matière d'investissement actif", a déclaré Tobias Pross, directeur général d'AllianzGI.

Selon lui, dans un environnement marqué par une volatilité élevée et des incertitudes macroéconomiques persistantes, la gestion active joue un rôle croissant. "Les ETF actifs nous offrent un moyen supplémentaire d'aider une clientèle encore plus large à naviguer dans cette complexité, en combinant les avantages de la gestion active avec la transparence et la négociabilité intrajournalière des ETF", a-t-il ajouté.

La nouvelle gamme "Smart Active" comprendra cinq stratégies couvrant à la fois les marchés actions et obligataires. Ces produits s'appuieront sur les processus d'investissement, les capacités de recherche et les dispositifs de gestion des risques déjà utilisés par AllianzGI.

Dans un premier temps, la société prévoit de distribuer ces ETF en Italie, en Suisse, en Allemagne et au Royaume-Uni. Cette commercialisation reposera sur une plateforme européenne unique destinée à faciliter la distribution transfrontalière et à soutenir une extension progressive à d'autres marchés.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des fleurs et des hommages devant un silo agricole où a été retrouvé le corps de Lyhanna, 11 ans, à Puycasquier (Gers), le 16 juin 2026 ( AFP / Ed JONES )
    Meurtre de Lyhanna: la collégienne a été violée, de l'ADN du suspect retrouvé
    information fournie par AFP 19.06.2026 12:41 

    Lyhanna, la collégienne de 11 ans retrouvée morte le 4 juin dans le Gers, a été violée et l'ADN du principal suspect, Jérôme Barella retrouvé sur son corps, selon une source proche de l'enquête, des éléments susceptibles d'élargir les poursuites le visant. Confirmant ... Lire la suite

  • Un magasin "Maisons du Monde", le 18 avril 2026 à Paris ( AFP / ALAIN JOCARD )
    Maisons du Monde s'en remet à des fonds britanniques après des pertes massives
    information fournie par AFP 19.06.2026 12:36 

    Plombée par une perte nette abyssale de 406 millions d'euros en 2025, l'enseigne d'ameublement Maisons du Monde a annoncé vendredi avoir signé un protocole d'accord pour un plan de sauvetage prévoyant de céder son contrôle à deux fonds britanniques. Ce refinancement, ... Lire la suite

  • magasin maisons du monde (Crédit: / crédit photo Maisons du Monde)
    Maisons du Monde sécurise un accord de refinancement
    information fournie par Zonebourse 19.06.2026 12:23 

    Le distributeur de mobilier et de décoration annonce la signature d'un protocole de conciliation entre un consortium de nouveaux investisseurs composé d'Alteri Investors et d'Eicos Investment Group et les banques du groupe. Cet accord, conclu sous l'égide des conciliateurs ... Lire la suite

  • Aidan Gomez, co-fondateur et président de la société Cohere, lors d'une conférence à San Francisco le 9 avril 2026. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BIG EVENT MEDIA )
    IA : le patron de Cohere alerte sur la dépendance technologique de l’Europe
    information fournie par Boursorama avec Media Services 19.06.2026 12:12 

    Sans souveraineté, l’Europe risque de devenir "totalement insignifiante au niveau technologique", a averti Aidan Gomez (co-fondateur de Cohere)lors d’un entretien avec l’AFP. "Vos données, votre productivité, vos industries stratégiques, votre capacité à vous défendre, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
25,4 0,00%
Pétrole Brent
79,6 +0,43%
CAC 40
8 462,15 -0,07%
KALRAY
7,55 -18,47%
SOITEC
120,7 +3,61%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank