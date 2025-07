Allianz: une coentreprise avec Jio dans la réassurance en Inde information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 10:46









(Zonebourse.com) - Allianz a annoncé lundi la création d'une coentreprise détenue à parité avec l'indien Jio Financial Services, destinée à opérer dans le secteur de l'assurance en Inde, un marché en pleine expansion.



La nouvelle entité vise à combiner l'expertise locale et l'empreinte numérique de Jio avec les capacités de souscription et de réassurance mondiale d'Allianz Re, qui opère sur le marché indien depuis plus de 25 ans.



La coentreprise bénéficiera également de la dimension globale du groupe allemand, notamment en matière de tarification, de gestion des risques et de sélection du portefeuille.



Son activité débutera une fois obtenues les approbations réglementaires et légales nécessaires.



En parallèle, les deux partenaires ont signé un accord de principe en vue de la création de coentreprises, également détenues à parts égales, dans les domaines de l'assurance non-vie et vie.



Portée par une croissance économique soutenue et par une dynamique démographique favorable, l'Inde - désormais quatrième économie mondiale - connaît se caractérise actuellement par une forte progression de la demande en assurance, sous l'effet à la fois du développement de l'économie, d'une meilleure sensibilisation financière des individus et d'une adoption rapide des outils numériques.







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.