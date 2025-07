IA : est-il encore temps d’investir dans cette révolution tech ?

nvidia (Crédits: Nvidia Press room)

L'émergence de l'intelligence artificielle (IA), notamment depuis la fin de l'année 2022 avec des innovations comme ChatGPT, a transformé de nombreux secteurs de notre économie et est devenue un catalyseur pour la Bourse. Alors que certains investisseurs craignent d'avoir manqué le train en marche, d'autres se demandent s'il est encore temps d'investir dans cette révolution technologique. Les signaux fondamentaux semblent répondre par l'affirmative, malgré les risques potentiels. Explications.

IA : un potentiel de croissance encore loin d'être épuisé

Selon Grand View Research, le marché mondial de l'IA pourrait atteindre 1 811 milliards de dollars d'ici 2030 avec un taux de croissance annuel moyen supérieur à 35 %. Ce boom s'explique par plusieurs moteurs, notamment la baisse rapide des coûts de calcul, la croissance exponentielle des données disponibles et l'amélioration continue des algorithmes d'IA.

L'arrivée de modèles comme GPT-5, DeepSeek R1 ou Grok 3 ne fait qu'amplifier cette dynamique. L'IA ne se contente plus de répondre ou de prédire — elle raisonne, structure sa pensée et apprend de manière plus autonome.

Mais au-delà de la performance brute de l'IA, c'est sa capacité à se diffuser dans tous les secteurs de l'économie qui en fait un vecteur de transformation durable. Santé, industrie, énergie, éducation, finance, logistique, services aux personnes âgées : aucun domaine n'échappe à l'IA, ce qui en fait un domaine d'investissement transformateur prometteur.

Dans la santé, l'IA améliore les diagnostics, personnalise les traitements et automatise l'analyse des images médicales. La vision artificielle en 3D, via des systèmes de mesure et de contrôle intelligents, améliore la qualité des chaînes de production. Dans la finance et le trading, les modèles prédictifs basés sur le machine learning améliorent l'analyse des risques et les stratégies de trading algorithmique. Enfin, dans les services par exemple, les assistants conversationnels et les moteurs d'IA agissent comme de véritables agents dédiés à la relation client.

Ce mouvement devrait s'accélérer avec l'arrivée de l'IA dite forte (ou générale) combinée à l'informatique quantique. Il ne s'agira plus d'automatiser des tâches, mais de reproduire des mécanismes cognitifs complexes, ouvrant la voie à des innovations encore inimaginables.

Il n'est pas trop tard pour investir dans l'IA

Certes, les grandes valeurs technologiques américaines ont déjà bénéficié d'un engouement boursier massif depuis 2023, portées par leurs investissements colossaux dans l'IA. Des sociétés comme Nvidia , Microsoft, Alphabet ou Meta ont vu leurs valorisations s'envoler.

Faut-il en conclure que tout est déjà joué ? Pas nécessairement.

D'après JP Morgan, les opportunités dépassent désormais le cercle de ces mégacapitalisations. La chaîne de valeur de l'IA s'élargit donc et offre une variété croissante de valeurs pour les investisseurs, notamment via cinq segments clés :

Le matériel IA : les producteurs de semi-conducteurs et d'infrastructures de calcul (Nvidia, ASML, TSMC).

Les hyperscalers IA : fournisseurs de cloud, de modèles de langage et d'infrastructures (AWS, Google Cloud).

Les développeurs IA : éditeurs de logiciels exploitant les modèles pour créer des applications concrètes (Adobe, Salesforce, startups spécialisées).

Les intégrateurs IA : entreprises capables de développer leurs propres solutions d'IA en interne.

Les secteurs essentiels à l'IA : acteurs en énergie, refroidissement, matériaux ou data, souvent sous-évalués, mais indispensables .

Ce large spectre permet de diversifier votre exposition au thème de l'IA, tout en ajustant le niveau de risque et de valorisation de votre portefeuille.

IA : des opportunités d'investissement qui ne sont pas sans risques

La prochaine phase de développement de l'IA pourrait bien entraîner un élargissement à d'autres secteurs. De nombreuses sociétés plus petites, moins connues et encore modestement valorisées, enregistrent une accélération significative de leur chiffre d'affaires grâce à l'intégration de technologies IA.

Ce sont ces acteurs intermédiaires, parfois positionnés en dehors des grands indices boursiers classiques, qui pourraient offrir les meilleurs rendements ajustés au risque dans les prochaines années.

Comme tout thème d'investissement à forte croissance, l'IA ne vient pas sans risques. La réglementation constitue une menace, puisque les régulateurs européens, américains ou chinois pourraient imposer des limites plus strictes à l'utilisation ou à la diffusion de certains modèles d'IA, notamment pour des raisons éthiques ou de sécurité.

Sur le plan géopolitique, la tension entre les États-Unis et la Chine pèse déjà sur les chaînes d'approvisionnement en semi-conducteurs alors une intensification des tensions pourrait freiner certains segments, en particulier les hyperscalers et les fabricants de matériel. De plus, les valorisations élevées de certaines valeurs IA, surtout les leaders de marché américains, affichent des multiples de valorisation très élevés, ce qui pourrait entraîner des corrections significatives en cas de révision à la baisse des attentes de croissance.

Enfin, le rythme technologique rapide, avec l'obsolescence accélérée des modèles et le coût croissant de l'innovation, pourrait mettre en difficulté les acteurs les moins agiles ou ceux qui sont mal capitalisés.

Conclusion : un cycle d'investissement toujours prometteur

L'intelligence artificielle est à la fois une technologie, une infrastructure, un outil stratégique et un levier économique. Pour beaucoup, elle n'a pas seulement changé la donne : elle redéfinit les règles du jeu. À ce titre, il ne s'agit pas d'un effet de mode, mais d'une révolution en cours.

Si les premiers gagnants ont déjà émergé, le cycle d'investissement est loin d'être achevé. Pour les investisseurs, l'important n'est plus de simplement « parier sur l'IA », mais d'identifier où et comment elle créera de la valeur demain.