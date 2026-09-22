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Allergan Aesthetics (AbbVie) lance son programme "AA Signature" aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 22/09/2026 à 14:23
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Allergan Aesthetics, filiale du géant pharmaceutique AbbVie, a annoncé aujourd'hui le lancement officiel sur le marché américain de son programme AA Signature, à la suite d'un premier déploiement international réussi. Il s'agit d'un ensemble de méthodes de consultation multimodales axées sur le patient, s'appuyant sur les produits de la marque et les ressources de l'Allergan Medical Institute (AMI).

À travers cette initiative, la direction d'Allergan Aesthetics vise à équiper les professionnels de santé avec un cadre structuré d'évaluation faciale globale. L'enjeu économique est central pour les praticiens : selon les études de marché citées par l'entreprise, les cabinets adoptant une approche multimodale enregistrent un taux de rétention des patients supérieur de 68% par rapport à ceux traitant un problème isolé. De plus, 80% des patients passent à l'acte lorsqu'une évaluation globale débouche sur un plan de traitement combinant au moins deux produits ou procédures.

"AA Signature représente une nouvelle approche de la planification des soins, aidant les professionnels de santé à fournir des évaluations personnalisées appuyées par notre solide portefeuille de produits", a souligné Nicole Mowad-Nassar, vice-présidente sénior chez AbbVie et présidente d'Allergan Aesthetics au niveau mondial.

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