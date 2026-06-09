Allemagne-Rebond moins fort que prévu de la production industrielle en avril

La production industrielle allemande a rebondi à 0,4% en avril par rapport au mois précédent, moins que prévu, a annoncé mardi l'Office fédéral de la statistique.

Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de 0,4% de la production industrielle allemande, après une baisse de 0,1%(révisé de -0,7%) en mars.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)