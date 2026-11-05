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Allemagne : rebond des commandes industrielles en septembre, légèrement inférieur aux attentes
information fournie par Zonebourse 05/11/2026 à 08:18

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Les commandes à l'industrie en Allemagne ?ont progressé de 4,4% en septembre contre 4,6% attendu après un recul de 10,1% le mois précédent.

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