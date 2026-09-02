Allemagne-Le réseau électrique a fait l'objet d'un nouveau sabotage, selon la police

(Actualisé avec les réactions d'Amprion et RWE)

L'Allemagne a été la cible d'une deuxième tentative de sabotage sur son réseau électrique, la police déclarant mercredi enquêter sur une attaque contre une sous-station située dans la ville de Bergheim, dans l'ouest du pays.

Un porte-parole de la police locale a déclaré qu'une enquête était en cours concernant un acte de vandalisme prémédité commis mardi à 18h00 GMT sur des infrastructures techniques, mais a ajouté que l'approvisionnement en électricité de la région n'avait pas été affecté.

Le porte-parole n'a pas apporté de détails sur l'ampleur des dégâts.

L'opérateur du réseau électrique Amprion a indiqué dans un communiqué qu'une ingérence externe était probablement à l'origine de l'incident survenu dans l'ouest de l'Allemagne et que l'approvisionnement en électricité, ainsi que la stabilité du réseau, avaient été maintenus tout au long de l'incident.

RWE RWEG.DE , le plus grand producteur d'électricité allemand, a indiqué dans un communiqué distinct que cet incident l’avait contraint à mettre hors réseau des unités de centrales à lignite d’une capacité combinée de 4.200 mégawatts.

RWE a ajouté que les unités concernées, situées à Neurath et à Niederaussem, seraient reconnectées au réseau dans les prochains jours et qu’elle était en contact étroit avec les autorités et avec Amprion.

Les autorités allemandes sont en état d’alerte maximale face aux attaques visant les infrastructures vitales.

Mardi également, des fusées incendiaires ont endommagé des lignes électriques dans le Land de Brandebourg, dans l'est de l'Allemagne.

Berlin a imputé mardi à la Russie la responsabilité d’une tentative d’attaque par drone contre un avion-cargo ukrainien à l’aéroport de Leipzig/Halle le mois dernier et a ordonné une série de mesures en riposte.

(Ludwig Burger; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)