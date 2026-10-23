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Allemagne : le PMI Composite sous les attentes en octobre
information fournie par AOF 23/10/2026 à 09:40

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(Zonebourse.com) - En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 52,8 en octobre contre 53,8 en septembre. Il était attendu à 53,3. Le PMI dans les services est passé de 52,9 à 51,7. Il était anticipé à 52,5. Le PMI dans le secteur manufacturier est passé de 53,9 à 54,2. Il était attendu à 53,5.

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