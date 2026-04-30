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Allemagne : le PIB au premier trimestre conforme aux prévisions
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 11:22

L'Allemagne a enregistré une hausse de 0,3% de son PIB au premier trimestre en rythme annuel en ligne avec les attentes après 0,4% lors du précédent trimestre.

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1 commentaire

  • 11:59

    Et chez nous c'est 0%!!! et une dette qui augmente tous les jours!

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