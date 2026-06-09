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Allemagne : la production industrielle remonte un peu en avril
information fournie par Zonebourse 09/06/2026 à 09:08

Après une baisse de 0,1% en mars par rapport au mois précédent (révisée d'une estimation initiale qui était de -0,7%), la production industrielle de l'Allemagne en volume a augmenté de 0,4% en avril, selon l'Office fédéral de la statistique (Destatis).

Si cette hausse se révèle légèrement supérieure à la moyenne du 1er trimestre, Commerzbank prévient que "des indicateurs avancés faibles suggèrent que la production va de nouveau diminuer dans les mois à venir, contribuant à une légère contraction de l'économie allemande au 2e trimestre".

Pour rappel, Destatis avait fait part lundi matin d'une chute de 3,8% des commandes à l'industrie en Allemagne en avril, une contraction nettement plus forte que prévu, après une augmentation de 4,5% (révisée à partir d'une estimation initiale de 5%) en mars.

Concernant la production industrielle, l'office statistique précise que la croissance d'avril est due à un bond de 2,4% dans le secteur de la construction, la production hors construction et énergie ayant stagné par rapport à mars.

Par ailleurs, Destatis indique que l'excédent commercial de l'Allemagne s'est établi à 14,5 MdsEUR en avril, en très léger retrait par rapport à un excédent de 14,7 MdsEUR enregistré le mois précédent, toujours selon des données CVS-CJO.

Cette légère dégradation de l'excédent d'un mois sur l'autre traduit une augmentation de 1,2% des importations allemandes, à 122,1 MdsEUR, pour une progression de seulement 0,9% des exportations, à 136,6 MdsEUR.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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