Allemagne-L'inflation IPCH confirmée à 2,8% sur un an en juillet

L'inflation allemande a accéléré à +2,8% sur un an en juillet, a annoncé mercredi l'Office fédéral des statistiques, confirmant ainsi les données préliminaires.
L'inflation des prix à la consommation, calculée selon les normes européennes (IPCH), qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, était ressortie à +2,4% en glissement annuel en juin.
Sur une base mensuelle, l'inflation a été confirmée à +0,9% après -0,2% en juin.
(Rédigé par Etienne Breban; édité par Augustin Turpin)
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