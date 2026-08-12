Allemagne-L'inflation IPCH confirmée à 2,8% sur un an en juillet

L'inflation allemande a accéléré à +2,8% sur un an en juillet, a annoncé mercredi l'Office fédéral des statistiques, confirmant ainsi les données préliminaires.

L'inflation des prix à la consommation, calculée selon les normes européennes (IPCH), qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, était ressortie à +2,4% en glissement annuel en juin.

Sur une base mensuelle, l'inflation a été confirmée à +0,9% après -0,2% en juin.

(Rédigé par Etienne Breban; édité par Augustin Turpin)