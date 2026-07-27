Allemagne : l'indice Ifo du climat des affaires légèrement supérieur aux attentes en juillet

En Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires est ressorti à 86,6 en juillet après 85,7 en juin. Il était attendu à 86,1.
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