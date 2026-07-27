Allemagne : Commerzbank tempère après un indice IFO meilleur que prévu

Revenant sur l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne, ressorti meilleur que prévu en cours de matinée, Commerzbank tempère la bonne surprise qu'il constitue, estimant que sa vigueur "surestime le sentiment".

Pour mémoire, l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne s'est établi ce matin à 86,6 en juillet, contre 85,7 le mois précédent, alors que le consensus des économistes ne l'attendait qu'à 86,1.

Dans le détail, cette progression de l'indice reflète une amélioration significative des anticipations des entreprises, avec un sous-indice passé de 84,3 à 86,7, alors qu'elles se montrent moins satisfaites de leur situation actuelle, le sous-indice correspondant étant passé de 87,0 à 86,5.

"L'augmentation significative du climat des affaires n'a qu'une importance limitée, car la plupart des entreprises ont répondu à l'enquête avant la forte hausse des prix du pétrole des deux dernières semaines", souligne Commerzbank.

Selon la banque allemande, cette hausse d'un mois sur l'autre présente le mérite de montrer le potentiel de reprise si les Etats-Unis et l'Iran parviennent à un accord et si le détroit d'Hormuz rouvre durablement.

"Malheureusement, la route vers un accord durable risque de s'avérer longue et cahoteuse", prévient Commerzbank, qui estime que l'économie allemande souffrira encore des prix élevés de l'énergie au 2e semestre.