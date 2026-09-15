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Aliko Scientific lance Probantes au Brésil et met en place une nouvelle plateforme de développement et de commercialisation de diagnostics moléculaires pour l'Amérique du Sud
information fournie par Boursorama CP 15/09/2026 à 08:00
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En cours de création au Brésil, Probantes est une filiale à 100 % d’Aliko Scientific et est implantée à Anápolis, dans l’État de Goiás, un pôle majeur des secteurs pharmaceutique et des sciences de la vie.

Probantes servira de division dédiée aux sondes FISH et moléculaires du groupe, ainsi que de plateforme commerciale pour l’Amérique du Sud.

Cette coopération associe la technologie et l’accès au marché d’Aliko Scientific à l’expertise locale de Biodetecta en matière de fabrication et de biologie moléculaire. Probantes conservera l’intégralité des droits de propriété intellectuelle.

Les sondes propriétaires favorisent la génération de revenus récurrents, la monétisation de la base installée et l’augmentation des marges.

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