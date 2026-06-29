Alfa Laval décroche un contrat historique pour une bioraffinerie au Brésil

Alfa Laval a annoncé lundi la signature d'un contrat de 1,1 milliard de couronnes suédoises (environ 102 millions d'euros) portant sur la fourniture de technologies de prétraitement d'huiles végétales hydrotraitées (HVO), la plus grosse commande de l'histoire du groupe suédois d'ingénierie.

Aux termes de l'accord, le groupe scandinave fournira ses systèmes de prétraitement, comprenant des échangeurs de chaleur, des séparateurs et des composants d'ingénierie clés pour toutes les étapes des opérations du site construit par Acelen, et dont la mise en service est prévue pour 2029.

L'usine doit produire plus de 17 230 barils de biocarburant par jour, principalement du carburant durable d'aviation (SAF) via le procédé HVO, en utilisant toute une série de matières premières, notamment de l'huile de soja, mais aussi des huiles de cuisson usagées et du macauba, une plante native du Brésil à fort potentiel pour les biocarburants.

Le Brésil au coeur de l'industrie des carburants durables

Cette annonce intervient alors que les biocarburants s'imposent de plus en plus comme un levier incontournable de la transition énergétique, offrant des alternatives viables aux combustibles fossiles dans les secteurs des transports, de l'industrie et de la production d'énergie.

Acelen, une filiale d'énergie renouvelable créée par Mubadala Capital, un spécialiste de la gestion d'actifs alternatifs basé à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, développe actuellement un portefeuille de projets de production de carburants renouvelables au Brésil, alliant innovation agricole, technologies industrielles et décarbonation de la mobilité et de l'aviation.

Estimé à près de 30 milliards de couronnes suédoises (2,7 milliards d'euros), ce projet de bioraffinerie ambitionne de positionner le Brésil comme un leader mondial des carburants durables pour l'aviation et le secteur du transport lourd.