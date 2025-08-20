Alcon: lourdement sanctionné après son abaissement d'objectifs information fournie par Cercle Finance • 20/08/2025 à 16:13









(Zonebourse.com) - Alcon a annoncé mercredi avoir revu à la baisse ses objectifs de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle pour l'exercice 2025 après avoir fait état de résultats de deuxième trimestre inférieurs aux attentes.



Le groupe suisse, spécialisé dans les produits ophtalmiques et les lentilles de contact, a indiqué ce matin ne plus prévoir qu'un chiffre d'affaires de 10,3 à 10,4 milliards de dollars cette année, soit une croissance comprise entre 4% et 5%, et non plus de 10,4 à 10,5 milliards de dollars, soit une croissance de 6% à 7%, comme indiqué précédemment.



La marge opérationnelle de base ('core') est quant à elle attendue entre 19,5% et 20,5%, à comparer avec 20-21% initialement.



'Ces nouvelles indications impliquent que les analystes vont devoir réviser à la baisse leurs estimations de chiffre d'affaires d'environ 1% et leur prévision de résultat opérationnel 'core' d'environ 3%', commentent les équipes d'UBS.



Pour le deuxième trimestre, le leader mondial des soins des yeux a fait état d'un chiffre d'affaires de 2,60 milliards de dollars, en hausse de 4% en données publiées et de 3% à taux de changes constants, une performance légèrement inférieur au consensus de 2,63 milliards.



Sa marge d'exploitation s'est tassée à 19,1% contre 19,8% un an plus tôt.



Le groupe - qui a récemment annoncé l'acquisition de l'américain STAAR Surgical afin de se renforcer dans la chirurgie de la myopie, indique avoir généré 681 millions de dollars de flux de trésorerie disponible ('free cash flow') sur l'ensemble du premier semestre et avoir redistribué quelque 287 millions de dollars à ses actionnaires.



'Alcon achève la deuxième trimestre sur une solide dynamique, en dépit d'un marché de la chirurgie relativement faible au premier semestre', a souligné David J. Endicott, son directeur général.



Suite à cette publication, l'action Alcon décrochait de 8,8% mercredi à la Bourse de Zurich, signant de loin la plus forte baisse de l'indice SMI.





Valeurs associées ALCON 66,220 CHF Swiss EBS Stocks -8,49%