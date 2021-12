Alchimie annonce son calendrier financier pour l’exercice 2022

Paris, le 20 décembre 2021 – 17h45 – Alchimie (FR0014000JX7 – ALCHI ; éligible PEA-PME), plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes thématiques originales et exclusives, co-éditées avec des groupes de médias et des talents, publie aujourd’hui son calendrier financier indicatif pour l’exercice 2022.



Calendrier financier indicatif:



Chiffre d’affaires annuel 2021 : 25 janvier 2022

Résultats annuels 2021 : 26 avril 2022

Assemblée Générale : 8 juin 2022

Chiffre d’affaires du S1 2022 : 19 juillet 2022

Résultats semestriels 2022 : 18 octobre 2022