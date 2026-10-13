Albertsons suspend ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice dans le cadre d'un réexamen

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Albertsons ACI.N a suspendu mardi ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice, l'enseigne de distribution alimentaire ayant indiqué qu'elle procédait à une révision de ses activités afin d'améliorer ses performances.