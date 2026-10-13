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Albertsons suspend ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice dans le cadre d'un réexamen
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 13:39

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Albertsons ACI.N a suspendu mardi ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice, l'enseigne de distribution alimentaire ayant indiqué qu'elle procédait à une révision de ses activités afin d'améliorer ses performances.

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