Albemarle nomme Ragnar Udd, cadre de BHP, au poste de directeur général

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Albemarle ALB.N a annoncé jeudi avoir nommé Ragnar Udd, cadre chez BHP BHP.AX , au poste de directeur général. L’entreprise fait ainsi appel à un dirigeant chevronné du secteur minier pour diriger le plus grand producteur mondial de lithium, alors que celui-ci s’efforce de se remettre d’un ralentissement prolongé de l’activité.

M. Udd, actuellement directeur commercial de BHP, prendra ses fonctions le 1er février 2027, en remplacement de Kent Masters.

Les prix du lithium ont chuté après avoir atteint des sommets historiques en 2023, suite à une forte hausse de la production, notamment en Chine, qui a entraîné une surabondance de l'offre et contraint les producteurs à réduire leurs coûts, à retarder leurs projets et à restructurer leurs activités.

Les prix se sont redressés ces derniers mois grâce à un resserrement de l'offre, mais restent inférieurs à leurs sommets de 2023.

Albemarle a indiqué en août que les stocks de sels de lithium étaient proches de leurs plus bas niveaux historiques et que ceux de spodumène étaient également proches de leurs plus bas niveaux historiques, tandis que les perspectives de la demande se sont améliorées, la consommation étant tirée par les véhicules électriques et le stockage par batterie.

La société avait alors précisé que les trois chaînes de traitement de sa mine de Wodgina, en Australie, fonctionnaient à plein régime et avait identifié ses activités chiliennes existantes comme la meilleure opportunité pour déployer une technologie d'extraction directe du lithium.

La nomination de M. Udd fait suite à une note interne de BHP indiquant qu’il quitterait le géant minier fin janvier pour saisir une nouvelle opportunité.

Au sein de BHP, il a supervisé les ventes et le marketing à l’échelle mondiale, les achats, les activités maritimes et la stratégie relative aux marchés des matières premières. Auparavant, il dirigeait les activités du groupe dans les Amériques, notamment celles liées au cuivre et à la potasse.

M. Masters a été nommé président-directeur général d’Albemarle en avril 2020, prenant les rênes au moment même où la pandémie de COVID-19 perturbait les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Il deviendra président exécutif et conservera ce poste jusqu’à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2027, après quoi le conseil d’administration réexaminera son mandat chaque année. M. Masters occupait auparavant le poste d’administrateur indépendant principal de la société.

L'action Albemarle était en légère baisse dans les échanges avant l'ouverture de la Bourse.