Albemarle nomme Ragnar Udd au poste de directeur général

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La société Albemarle ALB.N a annoncé jeudi avoir nommé Ragnar Udd au poste de directeur général, à compter du 1er février 2027.