Albemarle nomme Ragnar Udd au poste de directeur général

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information fournie par Boursorama avec AFP•03.09.2026•14:16•
Un outil oublié dans un avion livré par Airbus a perturbé pendant plusieurs mois les livraisons d'A330, qui ont désormais repris, a-t-on appris jeudi auprès de l'avionneur européen. "Nous avons récemment identifié un problème de qualité isolé sur le plan horizontal ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•03.09.2026•13:48•
"C'est fondamentalement important que l'ensemble de l'industrie de la défense prenne les mesures de sécurité nécessaires", a fait savoir à la presse danoise Emil Graesholm, chef du contre-espionnage auprès des services de renseignement danois. Après l'attaque au ...
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