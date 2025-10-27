 Aller au contenu principal
Albemarle cède le contrôle de Ketjen et sa participation dans Eurecat pour un montant de 660 millions de dollars
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 13:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans les paragraphes 3 à 5)

Albemarle ALB.N a déclaré lundi qu'elle allait vendre une participation de 51% dans son entreprise de solutions de catalyse de raffinage, Ketjen, à la société de capital-investissement KPS Capital Partners, et céder sa participation de 50% dans la coentreprise Eurecat à la société française Axens SA, dans le cadre de transactions d'une valeur d'environ 660 millions de dollars.

Albemarle, l'un des plus grands producteurs de lithium au monde, a déclaré qu'elle utiliserait le produit de la vente pour réduire sa dette et pour les besoins généraux de l'entreprise, dans le cadre de ses efforts visant à accroître sa flexibilité financière et à se recentrer sur ses principales unités de production de lithium et de brome.

Cette vente est la dernière mesure prise par Albemarle pour rationaliser son portefeuille dans un contexte de baisse des prix du lithium qui a pesé sur les bénéfices et les flux de trésorerie cette année.

Une fois les transactions conclues, ce qui devrait avoir lieu au cours du premier semestre 2026, Albemarle a déclaré qu'elle conserverait une participation minoritaire de 49 % dans Ketjen et la pleine propriété de son activité Performance Catalyst Solutions, y compris l'usine PCS à Pasadena, au Texas.

KPS, qui gère plus de 19 milliards de dollars d'actifs, a déclaré qu'elle s'appuierait sur son expérience en matière de fabrication pour développer les activités mondiales de Ketjen dans le domaine des catalyseurs de raffinage et améliorer la rentabilité.

