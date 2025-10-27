Portzamparc toujours très positif sur Fountaine Pajot

(AOF) - Sur son exercice clos le 31 août 2025, le chiffre d’affaires de Fountaine Pajot (-0,19%, à 105,80 euros) s’est affaissé de 8,2%, à 323,2 millions d’euros, ou de -10,30% à périmètre constant. Pour justifier ce repli, le spécialiste des catamarans et des monocoques évoque un environnement macro-économique incertain, marque par un attentisme du secteur du nautisme. Pour les analystes de Portzamparc, les revenus du second semestre et annuel sont "sensiblement meilleurs" que leurs attentes.

Ils précisent toutefois que la performance du groupe a été aidée "par des phasages de livraisons sur la fin de saison".

Dans le détail, Fountaine Pajot a précisé que l'exportation est un atout stratégique, avec 87% des ventes totales. L'Europe reste le marché principal (42%), suivie de l'Amérique du Nord (21%).

Pour l'exercice suivant, qui marquera le 50ème anniversaire de la société en 2026, le groupe compte lancer 8 nouveautés majeures : 6 catamarans et de 2 monocoques.

Au niveau de ses perspectives, le spécialiste du nautisme préfère rester agile dans un contexte de marché devenu incertain en ajustant ses capacités de production au rythme des commandes. La société précise que "cette souplesse constitue un atout clé pour préserver son efficacité opérationnelle, et à plus long terme, sa capacité de rebond".

Pour la société de bourse Portzamparc, l'optimisme demeure et la recommandation des analystes est à Acheter, avec un objectif de cours de 182 euros, soit un potentiel de hausse de 71,7% par rapport à la clôture de vendredi.

AOF - EN SAVOIR PLUS