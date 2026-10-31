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Alaska Air va supprimer 200 emplois alors que les coûts de carburant risquent d'entraîner une perte annuelle de 700 millions de dollars
information fournie par Reuters 31/10/2026 à 00:44

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Alaska Air Group ALK.N a annoncé vendredi qu’elle allait supprimer environ 200 postes non contractuels, la flambée des prix du carburant et les défis géopolitiques exerçant une pression financière considérable sur ses activités.

La compagnie aérienne pourrait enregistrer une perte pouvant atteindre 700 millions de dollars cette année si la situation actuelle persiste, ce qui constituerait sa première perte avant impôts ajustée hors contexte de pandémie depuis 2003, a déclaré son directeur général, Ben Minicucci, dans une note adressée aux salariés et consultée par Reuters.

Ces licenciements représentent moins de 1% des quelque 32 500 salariés de la compagnie.

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