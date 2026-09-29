Alaska Air mise sur les voyages haut de gamme pour relancer ses bénéfices alors que les coûts du carburant pèsent lourdement sur ses résultats

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(Ajoute d'autres commentaires tirés de l'entretien, ainsi que des détails issus de la présentation aux investisseurs aux paragraphes 6-7, 9 et 15)

* La stratégie axée sur les classes supérieures pourrait à terme ajouter 3 à 4 dollars (XX à XX euros) par action au bénéfice

* La capacité nationale en sièges premium a augmenté de 27 % par rapport à 2019

* Objectif de recettes issues des programmes de fidélité: jusqu’à 4 milliards de dollars (XX milliards d'euros) d’ici 2030

* Alaska va rechercher des partenariats avec des compagnies aériennes pour des liaisons transatlantiques et transpacifiques

par Rajesh Kumar Singh

Alaska Air Group ALK.N lance sa plus grande offensive à ce jour dans le secteur du voyage haut de gamme, en ajoutant des sièges entièrement inclinables, des cabines en classe économique premium et de nouveaux salons d’aéroport afin de tirer davantage de revenus des voyageurs prêts à payer pour plus de confort, alors que les prix élevés du kérosène pèsent sur ses bénéfices.

Dans une interview accordée avant sa journée des investisseurs mardi, le président et directeur financier Shane Tackett a déclaré à Reuters que ces investissements pourraient à terme ajouter 3 à 4 dollars (XX à XX euros) au bénéfice par action d’Alaska et augmenter ses marges de 2 à 3 points de pourcentage d’ici deux ans.

Les compagnies aériennes américainesse sont lancées dans une course effrénée vers le haut de gamme . Selon Visual Approach Analytics, la capacité en sièges haut de gamme sur les vols intérieurs du secteur en juin était supérieure de 27 % aux niveaux de 2019, soit près du triple du taux de croissance des sièges en classe économique .

Cela augmente le risque de créer une offre excédentaire de sièges premium , ce qui pourrait limiter les tarifs de ces places.

M. Tackett a précisé que les estimations d’Alaska reposaient sur l’hypothèse d’« une demande relativement stable » pour les sièges haut de gamme et sur les tarifs que la compagnie prévoit de pratiquer.

M. Tackett a également indiqué qu’Alaska chercherait à conclure des coentreprises avec d’autres compagnies aériennes sur les lignes transatlantiques et transpacifiques. De tels partenariats permettent aux transporteurs de coordonner leurs horaires et leurs tarifs, et de partager leurs recettes sur les liaisons internationales.

Alaska a annoncé mardi avoir déposé une demande auprès du ministère américain des Transports en vue d’une coentreprise sur le Pacifique. Reuters avait rapporté en avril qu’American Airlines AAL.O et Alaska étaient engagées dans des discussions préliminaires visant à renforcer leur partenariat existant en intégrant Alaska dans la coentreprise transatlantique d’American avec British Airways, Iberia et Finnair, ainsi que dans son partenariat sur le Pacifique avec Japan Airlines.

MISE SUR LE SEGMENT PREMIUM

Cette offensive sur le segment premium s’inscrit dans la transformation d’Alaska Airlines suite à son acquisition de Hawaiian Airlines en 2024, qui lui a permis de se doter d’avions gros-porteurs et d’un réseau plus étendu dans le Pacifique en vue de son expansion internationale.

Alaska prévoit que ces investissements permettront de porter le chiffre d’affaires du segment premium à plus de 40 % du chiffre d’affaires total d’ici 2030, contre 36 % prévus cette année.

À partir de 2028, Alaska prévoit d’équiper chacun des 25 Boeing BA.N 737 MAX 10, au minimum, utilisés sur certaines liaisons transcontinentales de 12 sièges Aurora Suites entièrement inclinables. La compagnie ajoutera la classe « Premium Reserve », une cabine en classe économique premium, à bord des Boeing 787, des Airbus AIR.PA A330 d’Hawaiian et de certains 737 MAX 10.

Alaska prévoit également l’ouverture de nouveaux salons à Seattle, Honolulu et San Diego.

PERSPECTIVES CONCERNANT LE CARBURANT

M. Tackett n’a pas confirmé le calendrier de 2027 pour l’objectif de bénéfice par action de 10 dollars (XX euros) d’Alaska. Depuis que ce plan a été établi fin 2024, la faiblesse de la demande liée aux droits de douane et la fermeture des services publics américains ont contraint la compagnie à réduire ses vols en 2025, tandis que la guerre en Iran a entraîné une forte hausse des prix du kérosène cette année.

« Que cela se produise en 2027 ou un peu plus tard, cela dépendra fortement » des prix du carburant et de la conjoncture économique générale, a déclaré M. Tackett.

En janvier, Alaska prévoyait un bénéfice par action compris entre 3,50 et 6,50 dollars (XX et XX euros), mais la compagnie a retiré ses prévisions en avril suite à la flambée des prix du carburant.

M. Tackett a expliqué que l’activité d’Alaska était structurée pour afficher de solides performances à des prix avoisinant les 3,25 dollars (XX euros) le gallon ou inférieurs. La compagnie aérienne table sur un bénéfice par action compris entre 5 et 6 dollars (XX et XX euros) en 2027 si le prix du carburant s’établit à 3,25 dollars (XX euros), et sur plus de 10 dollars (XX euros) s’il s’établit à 2,50 dollars (XX euros).

Selon les données d’Airlines for America, un indice de référence américain général s’établissait lundi à 4,40 dollars (XX euros) le gallon.

Alaska vise également jusqu’à 4 milliards de dollars (XX milliards d'euros) de versements annuels en espèces de la part des banques et d’autres partenaires dans le cadre de son programme de fidélité d’ici 2030 et prévoit de lancer une carte de débit « Atmos » début 2027.

Dans le cadre de cette transformation plus large, la compagnie prévoit de desservir 15 destinations internationales long-courriers au départ de Seattle d’ici 2030, contre un objectif initial de 12.

M. Tackett a déclaré qu’Alaska devait proposer des vols internationaux et des produits haut de gamme au départ de Seattle afin de fidéliser et d’accroître la clientèle.

« C’est une nécessité absolue pour nous », a-t-il déclaré.