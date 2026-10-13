AirTrunk va reporter son introduction en bourse à Singapour, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
AirTrunk, opérateur de centres de données hyperscale soutenu par Blackstone BX.N , a reporté son introduction en bourse à Singapour, invoquant la volatilité des marchés et les incertitudes liées aux taux d'intérêt américains, a rapporté mardi le Wall Street Journal.
AirTrunk pourrait envisager de lancer son introduction en bourse au cours du premier ou du deuxième trimestre de l'année prochaine, a indiqué le journal.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
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