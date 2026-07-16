AirTrunk, soutenue par Blackstone, envisagerait de lancer en septembre ou octobre une introduction en bourse de 1,5 milliard de dollars pour son fonds immobilier (REIT) à Singapour, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'article du 15 juillet avec la réponse de l'entreprise datée du 16 juillet au paragraphe 6) par Yantoultra Ngui

AirTrunk, soutenue par Blackstone, prévoit de lancer en septembre ou octobre l’introduction en bourse d’un fonds d’investissement immobilier singapourien, l’ (REIT), qui pourrait lever environ 1,5 milliard de dollars, ont déclaré deux personnes directement informées du dossier.

L’opérateur de centres de données a déposé une demande de cotation à titre confidentiel et a entamé des réunions avec des investisseurs de référence potentiels, ont précisé ces sources.

Cette introduction en bourse interviendrait alors que les investisseurs internationaux injectent massivement des fonds dans les centres de données, en raison de la demande croissante des entreprises spécialisées dans le cloud computing et l’intelligence artificielle.

Le calendrier et le montant de l’opération pourraient évoluer en fonction des conditions du marché, ont précisé ces sources.

Ces sources ont souhaité rester anonymes, ces informations étant confidentielles.

AirTrunk a déclaré jeudi dans une réponse envoyée par e-mail à Reuters qu’elle n’avait aucun commentaire à faire pour le moment.

AirTrunk exploite des centres de données dans toute la région Asie-Pacifique, selon son site web. Blackstone et l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (CPPIB) ont conclu en 2024 un accord en vue d’acquérir la société dans le cadre d’une opération l’évaluant à plus de 24 milliards de dollars australiens (16,77 milliards de dollars).

(1 $ = 1,4310 dollars australiens)