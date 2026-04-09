Airbus : vers un comblement du 'gap' des 168E
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 12:42
Ce seuil est particulièrement crucial puisqu'il fait désormais office de support après avoir par 5 fois fait office de résistance depuis le 19 mars : le titre pourrait aussi retomber vers 162,9 puis retracer 157,8E, son plus bas depuis mai 2025).
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