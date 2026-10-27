information fournie par Reuters • 27/10/2026 à 11:19

Airbus remporte un contrat pour deux satellites Galileo supplémentaires

Airbus SE AIR.PA :

* UN CONTRAT POUR DEUX SATELLITES GALILEO SUPPLÉMENTAIRES

* LES SATELLITES AURONT UNE DURÉE DE VIE OPÉRATIONNELLE D’ENVIRON 15 ANS EN ORBITE

Texte original [https://tinyurl.com/3aczwy9y]

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(Rédaction de Gdansk)