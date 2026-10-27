Airbus remporte un contrat pour deux satellites Galileo de seconde génération supplémentaires

L'Agence spatiale européenne (ESA), agissant pour le compte de l'Agence de l'Union européenne pour le programme spatial (EUSPA) sous délégation de la Commission européenne, a attribué à Airbus un contrat pour la construction de deux nouveaux satellites Galileo de deuxième génération (G2). Cette commande s'ajoute à un précédent contrat portant déjà sur six satellites G2 et capitalisera sur les capacités industrielles existantes du constructeur.

D'une masse unitaire supérieure à deux tonnes et conçus pour une durée de vie opérationnelle de 15 ans en orbite, ces satellites visent à renforcer la précision, la robustesse et les fonctionnalités du système mondial de navigation par satellite européen. Ils embarqueront des charges utiles entièrement numériques et reconfigurables en vol, des antennes de navigation plus puissantes, une configuration perfectionnée d'horloges atomiques, des liaisons inter-satellites, ainsi que des technologies renforcées d'anti-brouillage et d'anti-leurrage.

Pour honorer cette commande, Airbus mobilisera plusieurs de ses sites européens spécialisés dans la fabrication, l'intégration et les essais spatiaux, notamment Toulouse en France, Backnang, Friedrichshafen et Ottobrunn en Allemagne, ainsi que Getafe en Espagne.

Le programme Galileo est financé par l'Union européenne et piloté par la Commission européenne, l'ESA supervisant la conception, le développement et la qualification des systèmes, tandis que l'EUSPA assure l'exploitation des services. Selon les déclarations conjointes de l'ESA et de la direction d'Airbus Space Systems, ce nouveau contrat renforce la continuité des services de positionnement, l'autonomie stratégique du continent ainsi que les capacités de navigation dédiées à la sécurité et à la défense européennes.