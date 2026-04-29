Airbus, Pernod Ricard, Sopra Steria, TotalEnergies, TP...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - AB Science

AB Science a dévoilé le succès d'une augmentation de capital d'un montant brut total de 3,2 millions d'euros, souscrite par un nombre limité d'investisseurs. Le produit de ce placement fournira à la société les ressources supplémentaires nécessaires pour financer ses activités en cours, prioritairement la poursuite du développement clinique du programme AB8939, dans leucémie myéloïde aiguë. La société pharmaceutique précise que cette opération renforce sa trésorerie et lui permet de couvrir ses besoins de financement au-delà des douze prochains mois.

ADP

ADP publie un chiffre d'affaires consolidé de 1,47 milliard d'euros au titre du premier trimestre 2026, en baisse de 0,9% sur un an. Le consensus tablait sur 1,55 MdEUR. Cette évolution reflète notamment l'impact du conflit au Moyen-Orient sur plusieurs activités, en particulier les segments Commerces & services (-1,0% à 484 MEUR) et International & développements aéroportuaires (-6% à 424 MEUR). A l'inverse, les activités aéronautiques à Paris progressent de 5% à 504 MEUR, soutenues par la hausse du trafic et des redevances. Enfin, le segment immobilier reste stable à 104 MEUR.

Airbus

Airbus a publié un résultat net (part du groupe, publié) de 586 millions d'euros au premier trimestre 2026, en baisse de 26% sur un an mais dépassant largement le consensus qui tablait sur 265 MEUR. Dans cette même dynamique, le bénéfice par action (publié) ressort à 0,74 EUR, en recul de 27%, contre un consensus à 0,44 EUR. Le chiffre d'affaires consolidé s'établit quant à lui à 12,7 MdsEUR, en ligne avec les attentes, en baisse de 7%, pénalisé par un recul des livraisons d'avions commerciaux (114 unités contre 136 un an plus tôt) ainsi que par la dépréciation du dollar. L'EBIT ajusté, indicateur clé de rentabilité opérationnelle excluant notamment les éléments exceptionnels et effets de change, chute de 52% à 300 MEUR.

Amundi

Amundi a enregistré une collecte nette totale de 32 milliards d'euros au premier trimestre 2026, son plus haut niveau d'activité trimestrielle depuis plus de quatre ans. Cette performance a été quasi exclusivement portée par les actifs de Moyen-Long Terme (MLT), qui ont drainé à eux seuls 30,9 milliards d'euros. Cette bonne dynamique a reposé sur trois piliers : l'essor des ETF avec une plateforme indicielle qui reste le moteur de croissance avec 16 MdsEUR de collecte, la gestion active qui a résisté avec 7 MdsEUR, notamment sur les stratégies de taux et de crédit et les actifs privés avec un segment en accélération (3 MdsEUR), soutenu par le partenariat stratégique avec ICG, dont Amundi détient désormais près de 10% du capital.

Bic

Le groupe a publié un chiffre d'affaires de 453 millions d'euros au premier trimestre 2026, en croissance organique de 1,6%, soutenue par l'ensemble des catégories et des principales zones géographiques, à l'exception du Moyen-Orient et de l'Afrique. Les effets de change et les variations de périmètre ont toutefois pesé sur l'activité, avec un impact négatif respectif de 5,0% et 1,9%. Le groupe confirme ses perspectives et anticipe une amélioration progressive de la croissance organique de son chiffre d'affaires. Bic vise également une légère progression de sa marge d'exploitation ajustée, ainsi qu'une génération de flux de trésorerie disponible globalement stable, tout en poursuivant la mise en oeuvre de sa transformation stratégique.

Claranova

L'éditeur de logiciels SaaS a annoncé l'intensification de l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses opérations, tant dans ses processus internes que dans le développement de ses produits et solutions destinés aux entreprises. Cette accélération se traduira mécaniquement par une suppression d'environ 20% de ses effectifs touchant à la fois des collaborateurs et des consultants à travers toutes les fonctions et les bureaux du groupe. Ces réductions seront engagées au cours du quatrième trimestre de l'exercice fiscal 2025-2026.

Compagnie des Alpes

Après une croissance de 9,5% en comparable au premier trimestre de son exercice comptable, la croissance ralentit nettement au deuxième trimestre. Le groupe pointe "des éléments calendaires défavorables". Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires consolidé de Cie des Alpes ressort à 593,7 millions d'euros (consensus : 613 MEUR), en hausse de 1% en données publiées et de 0,2% à périmètre comparable. Selon le groupe, cette progression modeste s'explique principalement par un effet de calendrier défavorable, avec un jour de vacances de Noël en moins par rapport à l'an dernier, après un effet inverse au 1er trimestre. Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires atteint 882,7 MEUR (consensus : 879 MEUR), en hausse de 3,9% en données publiées et de 3,1% à périmètre comparable.

Drone Volt

Drone Volt a annoncé une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles à bons de souscription d'actions, composées d'actions ordinaires assorties chacune d'un bon de souscription d'action, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants de la société. Le montant brut total de l'opération s'élève à 3,85 millions d'euros et doit permettre de renforcer de manière significative la structure financière, accompagner la croissance des activités les plus rentables et permettre de saisir des opportunités d'acquisitions ciblées.

Mersen

Mersen annonce un chiffre d'affaires consolidé pour le premier trimestre 2026 de 296 millions d'euros, en croissance organique de 3,1% sur un an. Les effets de change ont eu un impact négatif de plus de 17 MEUR, principalement liés à l'appréciation de l'euro face au dollar US et au Renminbi chinois sur la période par rapport au premier trimestre 2025. Les augmentations de prix sont autour de 2%. Restant attentif aux évolutions de l'environnement macro-économique mondial, Mersen confirme ses objectifs pour l'année 2026. La croissance organique devrait être comprise entre 2 et 6%, avec une croissance au second semestre plus dynamique qu'au premier. La marge d'EBITDA courant est attendu à 16% du chiffre d'affaires +/- 50 points de base.

Orange

L'opérateur annonce la mise en place d'un financement de 1,3 MdEUR auprès de CaixaBank et BNP Paribas, dans le cadre du rachat de Scorefit. Ce financement, d'une maturité de cinq ans, a été obtenu à des conditions jugées attractives par le groupe. Orange avait engagé des discussions avec ses partenaires bancaires afin de financer l'exercice de son option d'achat sur cette entité, actuellement détenue à 100% par une filiale de BNP Paribas. Scorefit détient des accès fibre acquis sur le marché de gros en France pour le compte d'Orange.

Pernod Ricard

ll n'y aura pas de cocktail mélangeant pastis et Jack Daniel's. Le français Pernod Ricard et l'américain Brown-Forman ont abandonné leur projet de fusion, après avoir échoué à s'entendre sur les termes définitifs. Pernod Ricard a annoncé hier soir, après la clôture de Wall Street, la fin des discussions en vue d'un rapprochement avec Brown-Forman, connu pour être le propriétaire de la marque de Tennessee whiskey Jack Daniel's. Les discussions "ont pris fin et n'ont pas abouti à un accord, les entreprises n'étant pas parvenues à s'entendre sur des conditions mutuellement acceptables", écrit le Français.

Sopra Steria

Le groupe de services informatiques Sopra Steria dévoile un chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026 de 1 463,2 MEUR, en croissance de 3,4% en données totales, et de 3,2% à périmètre et taux de change constants (+4,4% hors impact de l'arrêt du programme SFT). Sopra Steria confirme ses objectifs 2026, à savoir un taux de croissance organique du chiffre d'affaires entre +1% et +2%, un taux de marge opérationnelle d'activité d'au moins 9,5% et un flux net de trésorerie disponible d'environ 5% du chiffre d'affaires.

TotalEnergies

La major française dévoile un résultat net ajusté (part TotalEnergies) de 5,4 MdsUSD au titre des 3 premiers mois de l'année, en croissance de 41% par rapport au quatrième trimestre 2025 et de 29% en comparaison annuelle. Le groupe revendique aussi un cash-flow de 8,6 MdsUSD (+23% sur un an), "démontrant sa capacité à capturer la hausse des prix grâce à un portefeuille intégré de business performants et diversifiés dans le pétrole, le gaz et l'électricité".

Compte tenu de la génération de cash-flow et de la capacité à maintenir un bilan solide, le conseil d'administration a décidé d'augmenter de 5,9% le premier acompte sur dividende à 0,90 EUR par action, "plus forte croissance de dividende parmi les majors pétrolières". Toujours au chapitre des distributions aux actionnaires, il a en outre autorisé à poursuivre les rachats d'actions jusqu'à 1,5 MdUSD pour le deuxième trimestre et a confirmé l'objectif de pay-out supérieur à 40% pour l'année.

Par ailleurs, TotalEnergies annonce la finalisation de l'acquisition, signée le 16 novembre 2025, de 50% de la plateforme de production d'électricité flexible d'EPH en Europe de l'Ouest, conduisant à la création de TTEP, le second acteur européen de production d'électricité flexible.

TP

Le chiffre d'affaires s'inscrit à 2 433 millions d'euros au premier trimestre 2026, en baisse de -2,2 % à données comparables (-6,9 % à données publiées), incluant un impact positif de 0,1 % lié à l'hyperinflation. Le chiffre d'affaires de l'activité est en retrait de -2,2 % à données comparables, reflétant l'accélération des solutions offshore, la baisse attendue des services Trust & Safety, et l'environnement resté difficile pour LLS. Pour 2026, TP vise une croissance à données comparables du chiffre d'affaires du groupe compris entre 0% et 2%, une marge d'EBITA récurrente stable, autour de 14,6%. Il anticipe une génération de cash-flow net disponible comprise entre 800 et 850 MEUR, hors décaissements non récurrents, avec un premier semestre modéré et une accélération au second semestre, comme en 2025. Environ 70 à 90 MEUR de coûts de restructuration non récurrents devraient être comptabilisés dans le compte de résultat.

Vetoquinol

Dans un contexte monétaire particulièrement adverse, le laboratoire dédié à la santé animale a dû naviguer contre des vents contraires historiques. L'impact des taux de change a pesé à hauteur de -5,2 millions d'euros sur le trimestre, principalement pénalisé par le dollar américain et la roupie indienne. A ces effets de conversion s'ajoute l'impact volontaire du programme de simplification des gammes complémentaires (-1,7 MEUR). Sur les trois premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de Vetoquinol a atteint 125 MEUR, en baisse de 4,3% en données publiées et quasi-stable (-0,3%) à changes constants, et en croissance de 1,2% à changes constants et hors programme de simplifications des gammes complémentaires.

Worldline

Le chiffre d'affaires a atteint 831 millions d'euros en excluant toutes les cessions au 1er trimestre 2026 , en baisse de 0,5% par rapport au premier trimestre 2025. Le chiffre d'affaires publié a atteint 924 millions d'euros, en repli de 1,5 %. La direction confirme ses perspectives 2026 excluant les cessions. Elle s'attend à une croissance organique du chiffre d'affaires low single digit (1-4%) après un premier trimestre ayant bénéficié d'éléments non-récurrents au sein des Services aux Commerçants. La société prévoit un second trimestre plus faible compensé au deuxième semestre par une dynamique accélérée.

En outre, Worldline annonce la mise en oeuvre du regroupement des actions composant son capital social, par voie d'échange de 40 actions existantes d'une valeur nominale de 0,02 EUR chacune contre 1 action nouvelle à émettre d'une valeur nominale de 0,80 EUR. Cette opération de regroupement d'actions, approuvée par l'AG extraordinaire réunie le 8 janvier dernier, n'aura aucun impact sur la valeur totale des actions Worldline détenues en portefeuille par chaque actionnaire.