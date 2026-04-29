L'Europe ouvre en ordre dispersé au gré des résultats

Siège du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres

Les principales Bourses ‌européennes évoluent en ordre dispersé en début de ​séance mercredi, les opérateurs digérant une longue série de résultats tout en guettant l'annonce de la Réserve ​fédérale (Fed) et les publications de la "tech" outre-Atlantique.

À Paris, le CAC ​40 perd 0,20% à 8.088,26 ⁠points vers 07h13 GMT. À Francfort, le Dax ‌avance de 0,15% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,36%.

L'indice EuroStoxx 50 ​baisse légèrement (-0,08%), tout ‌comme le FTSEurofirst 300 (-0,08%) et le Stoxx ⁠600 (-0,03%).

La séance du jour est marquée par une avalanche de résultats, dont ceux du secteur bancaire.

En ⁠fin de ‌journée, les investisseurs auront les yeux rivés ⁠vers l'Amérique, avec les résultats de plusieurs géants ‌de la "tech" et la décision de ⁠politique monétaire de la Fed.

Ce sera ensuite ⁠au tour de ‌la Banque centrale européenne (BCE) d'annoncer jeudi son maintien ​ou non des taux.

À ‌Paris, Amundi gagne 4,5% après que le gestionnaire d'actifs a fait état ​mercredi de son meilleur trimestre en quatre ans.

L'avionneur européen Airbus gagne 3,3% malgré baisse ⁠des livraisons au premier trimestre.

Ailleurs en Europe, UBS grimpe de près de 5%, la plus grande banque suisse ayant déclaré un bénéfice net supérieur aux attentes au premier trimestre.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité ​par Blandine Hénault)