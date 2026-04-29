Carlsberg voit ses ventes progresser au 1er trimestre malgré la crise iranienne

Le nom du brasseur Carlsberg apparaît sur les robinets de bière

Carlsberg a ‌fait état mercredi d'une croissance trimestrielle de ses ​volumes pour la première fois depuis plus d'un an, une note positive pour le brasseur danois alors ​que le secteur est confronté aux défis posés par la ​guerre en Iran.

Le troisième brasseur ⁠mondial, ainsi que ses principaux concurrents Anheuser‑Busch ‌InBev et Heineken, étaient déjà sous pression mais le conflit au Moyen‑Orient menace d'accroître encore ​les difficultés ‌du secteur, en faisant grimper les coûts ⁠et en pesant sur la demande.

"Nous nous préparons à une crise qui devrait perdurer jusqu'à la ⁠fin de l'année", ‌a déclaré le PDG Jacob Aarup-Andersen ⁠à Reuters.

Au premier trimestre, les volumes totaux ont ‌augmenté de 2,8% en organique et ⁠ont dépassé les prévisions des analystes, après ⁠avoir reculé tout ‌au long de 2025.

Carlsberg est couvert contre les ​hausses de coûts cette ‌année et l'impact sur le moral des consommateurs a jusqu'à présent ​été limité, a déclaré Jacob Aarup-Andersen.

Le brasseur s'attend à vendre davantage de boissons au ⁠deuxième trimestre et prévoit une croissance des volumes sur l'ensemble de l'année.

A la Bourse de Copenhague, l'action Carlsberg gagnait plus de 2% dans la matinée.

(Rédigé par Emma Rumney, version française Elizaveta Zhuravleva, édité ​par Blandine Hénault)