Airbus maintient ses objectifs annuels et parie sur une augmentation des livraisons en fin d'année

Le logo d'Airbus est visible au siège du constructeur aéronautique à Colomiers, près de Toulouse.

Le constructeur aéronautique européen Airbus a maintenu mercredi ses prévisions ‌pour 2026, tout en faisant état de résultats trimestriels en demi-teinte.

Airbus a réaffirmé son objectif de livrer environ 870 appareils commerciaux cette année ​et a aussi maintenu ses objectifs de production.

Le groupe aura toutefois besoin d'un dernier trimestre record pour atteindre ses ambitions.

"Tout le monde va attendre de voir s'ils peuvent atteindre ce chiffre de 870, ou bien si à un moment en décembre, ils doivent indiquer qu'ils ne ​pourront pas l'atteindre", a déclaré Ronan Murphy, consultant pour le cabinet Alton Aviation Consultancy. "Ils doivent estimer qu'ils peuvent encore s'en approcher", a-t-il ajouté.

Premier constructeur d'avions civils au monde, Airbus a ​publié un bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) ajusté de 1,77 milliard ⁠d'euros pour le troisième trimestre, conforme aux attentes des analystes d'après un consensus publié par le groupe.

Ses ventes se sont en ‌revanche établies à 17,47 milliards d'euros, inférieures aux anticipations des analystes à 17,91 milliards d'euros et en baisse de 2% par rapport à la même période l'année précédente.

BOEING EN DIFFICULTES

Airbus livre généralement davantage d'appareils lors des ​derniers mois de l'année. L'an dernier, le groupe ‌a toutefois été contraint de réduire ses objectifs de livraisons en décembre, du fait de difficultés ⁠d'approvisionnement. Ces dernières se sont récemment atténuées, d'après Airbus.

"Dans un environnement opérationnel et géopolitique complexe, nous sommes concentrés sur l'exécution de nos livraisons tout en maintenant une attention constante en matière de qualité", a déclaré le patron d'Airbus, Guillaume Faury, dans un communiqué.

D'après Ronan Murphy, les ⁠tensions sur les chaînes d'approvisionnement ‌d'Airbus ont diminué sans disparaître.

"Les retards ont ralenti, mais il en reste encore par rapport à la situation ⁠initiale", a déclaré le consultant.

ATTENTE POUR UN CHAMPION EUROPEEN DU SPATIAL

Le flux de trésorerie disponible avant financement des clients pour les neuf premiers ‌mois de l'année, négatif à hauteur de 1,27 milliard d'euros, reflète la hausse des stocks, Airbus se préparant à ⁠une accélération des livraisons plus tard dans l'année et à une augmentation de la production.

Grand concurrent ⁠d'Airbus, Boeing a fait état mardi ‌de retards de production et de difficultés sur ses chaînes approvisionnement lors de la publication de ses résultats trimestriels.

Son directeur général Kelly ​Ortberg a indiqué que le groupe américain n'atteindrait pas certains objectifs clés ‌en termes de production et de livraison cette année, provoquant une chute de son action en Bourse.

Airbus devance son rival en termes de livraisons cette année, avec 547 ​appareils livrés pour le moment en 2026, contre 475 pour Boeing.

Interrogé sur son projet de coentreprise dans le spatial avec les groupes italien Leonardo et français Thales, le directeur financier d'Airbus, Thomas Toepfer, a indiqué lors d'une conférence avec des journalistes qu'Airbus prévoyait toujours ⁠de signer un accord définitif pour conclure la transaction en 2027.

Airbus, Leonardo et Thales ont annoncé en 2025 qu'ils souhaitaient fusionner leurs activités de fabrication de satellites. Les trois groupes désirent créer un champion européen du spatial capable de concurrencer l'Américain SpaceX fondé par Elon Musk.

Ils doivent toutefois obtenir un feu vert de l'autorité de la concurrence européenne.

Guillaume Faury a aussi dit travailler avec les gouvernements allemand et espagnol pour développer un avion de chasse de nouvelle génération, après l'abandon du project franco-germano-espagnol SCAF cet été.

(Reportage Florence Loève, Joanna Plucinska et ​Gianluca Lo Nostro, édité par Augustin Turpin)