Alphabet-Le CA déçoit au T3 et la consommation de trésorerie s'aggrave, l'action plonge après la clôture

- La maison mère de Google, Alphabet GOOGL.O , a publié mercredi un chiffre d'affaires inférieur aux attentes de Wall Street, tandis que ses lourds investissements dans l'intelligence artificielle (IA) ont accéléré sa consommation de trésorerie, faisant chuter son titre d'environ 8% dans les échanges d'après-Bourse.

Le groupe a enregistré un flux de trésorerie disponible négatif de 9,07 milliards de dollars, contre des attentes d'analystes tablant sur un niveau proche de l'équilibre, selon les données de LSEG.

Cette dégradation contraste avec les 5,9 milliards de dollars de trésorerie consommés au trimestre précédent et constitue la première incursion du groupe en territoire négatif depuis son introduction en Bourse il y a 22 ans.

Les pertes d'Alphabet ont été creusées par les dépenses liées à l'IA et celles visant à améliorer les capacités cloud du groupe.

L'entreprise a enregistré une perte opérationnelle de 7,66 milliards de dollars au sein des "activités Alphabet", un poste qui, selon l'entreprise, reflète avant tout les dépenses de recherche et développement liées à l'IA.

Alphabet a enregistré un chiffre d'affaires de 127,6 milliards de dollars au troisième trimestre, manquant les attentes des analystes qui tablaient sur 128,2 milliards de dollars, d'après les données compilées par LSEG.

La contre-performance en matière de chiffre d'affaires est imputable à l'activité publicitaire de Google, principale source de revenus du groupe. Celle-ci a généré 82,01 milliards de dollars de recettes au troisième trimestre, soit quelque 1,41 milliard de dollars en deçà des prévisions des analystes.

Le chiffre d'affaires de Google Cloud a plus que doublé pour atteindre 30,71 milliards de dollars au troisième trimestre clos en septembre.

Le troisième fournisseur de services cloud au monde, derrière Amazon Web Services AMZN.O et Microsoft MSFT.O Azure a continué à développer ses engagements auprès des entreprises, grâce à des contrats pluriannuels d'infrastructure cloud et d'IA dans les secteurs de la cybersécurité, du commerce de détail et des services financiers.

Ces résultats confirment la position d'Alphabet en tant que principal bénéficiaire de l'essor des dépenses dans le secteur de l'IA, apaisant ainsi les inquiétudes des investisseurs quant au risque que les importants investissements en capacité informatique ne dépassent les gains de revenus à court terme.

L'appétit des entreprises pour la formation et l'inférence en IA dans le cloud est resté fort tout au long de l'année, maintenant un taux d'utilisation élevé des centres de données et incitant les principaux fournisseurs de cloud à accélérer le déploiement de leurs infrastructures.

Alphabet, Microsoft, Amazon et Meta devraient dépenser collectivement bien plus de 700 milliards de dollars en 2026 pour étendre leur infrastructure de centres de données d'IA, leurs puces et leurs capacités de réseau haute performance.

(Akash Sriram à Bengalore)