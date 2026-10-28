Airbus maintient ses objectifs annuels et mise sur une forte hausse des livraisons en fin d'année

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(Correction du chiffre des livraisons sur neuf mois: 547 au lieu de 574 au paragraphe 9)

par Gianluca Lo Nostro, Joanna Plucinska et Florence Loeve

Airbus AIR.PA a maintenu mercredi ses prévisions pour l'ensemble de l'année et ses plans de production après avoir publié des résultats mitigés pour le troisième trimestre, ce qui a conduit les investisseurs à se demander si le constructeur serait en mesure d'atteindre son objectif annuel de livraisons d'avions.

Le plus grand constructeur aéronautique mondial a maintenu son objectif de livrer environ 870 appareils cette année, ce qui constituerait son meilleur résultat historique, et a laissé ses objectifs de production inchangés. Il lui faudra un quatrième trimestre record pour atteindre ce chiffre.

Airbus a indiqué que son résultat d'exploitation ajusté s'élevait à 1,77 milliard d'euros (2 milliards de dollars) au cours du trimestre clos fin septembre, ce qui correspond globalement aux estimations des analystes recueillies dans un sondage réalisé par la société. Le chiffre d'affaires a reculé de 2 % à 17,47 milliards d'euros, un chiffre inférieur à l'estimation de 17,91 milliards d'euros.

Airbus livre traditionnellement davantage d’avions au cours des derniers mois de l’année, mais avait auparavant été contraint de revoir à la baisse ses objectifs de livraison en fin d’année, les pénuries de moteurs et d’autres contraintes liées à la chaîne d’approvisionnement ayant perturbé la production.

Ces pressions ont récemment commencé à s’atténuer.

“Dans un contexte géopolitique et opérationnel complexe, nous nous concentrons sur les livraisons tout en restant résolument axés sur la qualité. Notre plan est clair, et nos équipes sont mobilisées pour atteindre nos objectifs”, a déclaré le directeur général Guillaume Faury dans un communiqué.

Le flux de trésorerie disponible avant financement des clients s’est établi à -1,27 milliard d’euros depuis janvier, reflétant une hausse des stocks alors qu’Airbus se préparait à une accélération des livraisons en fin d’année et augmentait sa production en vue des livraisons de fin d’année.

Son concurrent Boeing BA.N a mis en avant mardi des retards de production et des difficultés liées à la chaîne d’approvisionnement. Son directeur général, Kelly Ortberg, a déclaré que le constructeur américain ne parviendrait pas à atteindre ses principaux objectifs de production et de livraison d’avions cette année.

Airbus conserve toutefois une longueur d’avance sur son rival américain en matière de livraisons cette année, avec 547 appareils livrés à ce jour en 2026, contre 475 pour Boeing.

(1 dollar = 0,8993 euro)