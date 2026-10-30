Médicaments:AstraZenecaannonce des bénéfices en hausse et un programme d'économies

( AFP / PAUL ELLIS )

Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca a publié vendredi une hausse de 23% de son bénéfice net au troisième trimestre, annonçant dans la foulée un plan visant 1,5 milliard de dollars d'économies annuelles.

Le bénéfice net part du groupe sur le trimestre s'établit à 3,12 milliards de dollars, contre 2,53 milliards un an auparavant, porté notamment par la croissance de ses traitements contre le cancer.

"Nous sommes en bonne voie pour atteindre notre ambition 2030", a estimé le patron du groupe, Pascal Soriot, cité dans le communiqué.

Le fleuron britannique, qui confirme ses prévisions pour l'exercice en cours, s'est fixé l'objectif d'atteindre 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel d'ici la fin de la décennie. Il avait engrangé 58,74 milliards de dollars de revenus en 2025.

L'entreprise a par ailleurs annoncé vendredi le lancement d'un programme d'économies sur trois ans, destiné à "créer une capacité supplémentaire d'investissement".

Il devrait entraîner jusqu'à 2 milliards de dollars de coûts de restructuration et générer 1,5 milliard de dollars d'économies annuelles (avant impôts) en rythme de croisière, souligne-t-elle.

"Intelligence artificielle"

"Il y aura des suppressions de postes", a prévenu la directrice financière d'AstraZeneca, Aradhana Sarin, lors d'une conférence téléphonique avec les médias.

Mais "cela ne se traduira pas par une réduction nette des effectifs", a-t-elle insisté. "Nous avons toujours de grandes ambitions (...) Il pourra s’agir d'autres types de postes ou de postes dans d'autres domaines."

Pascal Soriot a lui souligné que le groupe continuait "d'investir dans les technologies d'intelligence artificielle pour s’attaquer à des maladies complexes", selon le communiqué.

"Les 1,5 milliard de dollars d'économies seront pour l'essentiel réinvestis (...) On ne dépense pas 1,5 milliard de dollars sans créer d'emplois", a-t-il ensuite indiqué aux journalistes.

Le titre gagnait près de 7 % vendredi après-midi à la Bourse de Londres.

"AstraZeneca est saluée par les investisseurs pour son approche anticipatrice consistant à dégager des ressources afin d'investir", a souligné Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

"Toute grande entreprise pharmaceutique doit continuer à alimenter le pipeline avec de nouveaux traitements pour remplacer ceux dont elle perd l'exclusivité", a-t-il ajouté, relevant que les ventes du Farxiga, son médicament vedette contre le diabète et les maladies cardiaques, ont reculé de 25 % avec le lancement sur le marché américain d'alternatives génériques.

Traitement contre l'obésité

Le chiffre d'affaires trimestriel d'AstraZeneca a progressé de 7 % à 16,21 milliards de dollars.

Les traitements contre le cancer restent le principal moteur sur le trimestre: leurs revenus progressent de 17 % sur un an et représentent près de la moitié de l'activité.

Les États-Unis restent de loin le premier marché du laboratoire et comptent pour 43 % de son chiffre d'affaires pour les trois mois achevés en septembre.

AstraZeneca mise de plus en plus sur les États-Unis, où Donald Trump fait pression sur les laboratoires pharmaceutiques pour qu’ils investissent et produisent localement.

Le groupe a également commencé en février à coter directement ses actions à la Bourse de New York afin d’attirer davantage d'investisseurs.

Il conserve toutefois son siège au Royaume-Uni et sa cotation principale à Londres.

L'entreprise a par ailleurs renforcé sa présence en Chine, où elle a annoncé plus tôt cette année vouloir investir 15 milliards de dollars d'ici 2030 pour développer ses capacités de production et de recherche.

Face au succès des médicaments de type GLP-1, comme le Wegovy de Novo Nordisk et le Mounjaro d’Eli Lilly, AstraZeneca développe également un traitement contre l'obésité.

"Nous ne ciblons pas les personnes qui veulent perdre du poids pour le plaisir", a déclaré Pascal Soriot lors de l'appel avec la presse. "Nous nous concentrons sur les besoins médicaux."

AstraZeneca a annoncé plus tôt cette année avoir conclu un accord avec le groupe chinois CSPC Pharmaceutical pour contribuer au développement et à la commercialisation de traitements injectables contre l’obésité.