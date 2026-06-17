Airbus livre le premier hélicoptère H135 au Canada

Airbus livre le premier hélicoptère H135 pour le programme de formation du personnel navigant du Canada.

Airbus a livré le premier hélicoptère H135 destiné au programme de formation du personnel navigant de l'avenir (FPNA) du Canada, franchissant ainsi une étape clé dans la modernisation de la formation des pilotes de l'Aviation royale canadienne (ARC).

Le H135 a été sélectionné par SkyAlyne, maître d'oeuvre responsable de la prestation du programme FPNA, afin de répondre à l'évolution des besoins de formation des futurs pilotes d'hélicoptères de l'ARC.

Le H135 fait partie d'une famille d'appareils dont plus de 1 600 exemplaires ont été livrés à plus de 325 exploitants dans le monde.

Plus de 200 hélicoptères de la famille H135 ont été livrés ou sont en commande pour des missions d'entraînement militaire, totalisant plus de 650 000 heures de vol.

Avec cette livraison, l'ARC rejoint 12 autres forces militaires dans le monde qui utilisent le H135. La flotte canadienne de Juno sera basée à la 15e Escadre Southport, auprès de la 3e École de pilotage des Forces canadiennes.

" En travaillant ensemble, dans un esprit de collaboration, l'industrie, les forces armées et le gouvernement peuvent accomplir un meilleur travail, plus rapidement, afin que l'ARC dispose du personnel navigant le mieux formé au monde. Notre sélection du CT-153 Juno (Airbus H135) est un élément central de cette initiative ", a déclaré Kevin Lemke, directeur général de SkyAlyne.

" Cette première livraison constitue une avancée importante pour le programme de formation du personnel navigant de l'avenir et pour la prochaine génération de pilotes de l'Aviation royale canadienne ", a déclaré Dwayne Charette, président d'Airbus Helicopters au Canada.