Airbus: les faibles livraisons pèsent sur le chiffre d'affaires, les objectifs maintenus

( AFP / BERTRAND GUAY )

Les faibles livraisons d'avions ont pesé sur le chiffre d'affaires d'Airbus, en recul de 2 % à 17,5 milliards d'euros au troisième trimestre, mais le géant européen maintient ses objectifs annuels, comptant livrer comme d'habitude la majeure partie de ses appareils au dernier trimestre.

Le bénéfice net a bondi de 20 % à 1,3 milliard d'euros entre juillet et septembre sur un an, selon un communiqué publié mercredi.

L'avionneur a livré 547 avions depuis le début de l'année contre 507 un an plus tôt.

"Dans un contexte géopolitique et opérationnel complexe, nous nous concentrons sur les livraisons tout en restant intransigeants sur la qualité. Notre plan est clair et nos équipes sont mobilisées pour atteindre nos objectifs", a déclaré le patron d'Airbus Guillaume Faury cité dans le communiqué.

Interrogé à la mi-octobre sur les objectifs des livraisons, Lars Wagner, directeur des avions commerciaux d'Airbus s'est dit "confiant" dans le maintien des objectifs annuels de livraisons.

La grande majorité des avions à livrer sont à l'assemblage final, un signe de confiance de l'avionneur dans sa capacité à accélérer les livraisons au quatrième trimestre et à atteindre ses objectifs annuels.

Airbus table sur près de 4,5 milliards d’euros de flux de trésorerie disponible avant financement des clients sur l'ensemble de l’année, contre un solde négatif de 1,3 milliard sur les neuf premiers mois.

L'avionneur compte toujours livrer en 2026 un nombre record de 870 avions commerciaux, soit plus que la meilleure année, en 2019, avant la pandémie du Covid (863 appareils).

Le bilan des livraisons des avionneurs est toujours scruté de près car il préfigure les résultats financiers, les compagnies aériennes acquittant la majorité du prix d'achat lorsqu'elles reçoivent leurs appareils.

Au début de l'année les livraisons ont été freinées par la pénurie de moteurs Pratt & Whitney qui équipent certaines versions de la famille A320neo, mais la situation s'est améliorée au deuxième trimestre.

Les livraisons d'A330 du constructeur ont été perturbées pendant des mois après la découverte d'un outil oublié dans un avion mais sans incidence sur la sûreté.

Le groupe confirme ses objectifs annuels en partant de l'hypothèse qu'"aucune perturbation supplémentaire ne viendra affecter le commerce mondial, l’économie mondiale, le trafic aérien, la chaîne d’approvisionnement, ses opérations internes ni sa capacité à livrer ses produits et services".