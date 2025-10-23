Airbus, Leonardo et Thales regroupent leurs activités spatiales dans une nouvelle entreprise

(AOF) - Airbus , Leonardo et Thales ont signé un protocole d’accord (MoU - Memorandum of Understanding) visant à regrouper leurs activités spatiales au sein d’une nouvelle entreprise. Cette dernière pourrait être opérationnelle en 2027, sous réserve des autorisations réglementaires nécessaires et de la réalisation des conditions préalables à la clôture de l’opération. L'objectif des trois groupes est de créer un acteur spatial européen unifié et se développer sur les marchés à l'export.

La nouvelle entité regroupera environ 25 000 personnes à travers l'Europe. Les groupes Airbus, Leonardo et Thales détiendront respectivement 35%, 32,5% et 32,5% du capital. Elle fonctionnera sous le contrôle conjoint des trois groupes, avec une gouvernance équilibrée entre ses actionnaires.

L'opération devrait ainsi permettre de générer des synergies annuelles totales de plusieurs centaines de millions d'euros ("mid triple digit") sur le résultat d'exploitation cinq ans après sa finalisation.

A la clôture de l'opération, la nouvelle entreprise regroupera les activités suivantes. Airbus apportera sa contribution à travers ses activités Space Systems and Space Digital businesses, issues d'Airbus Defence and Space.

Leonardo apportera sa Division Spatial, incluant ses participations dans Telespazio et Thales Alenia Space. Thales contribuera principalement en apportant ses participations dans Thales Alenia Space, Telespazio et Thales SESO.

La nouvelle entité couvrira un portefeuille complet de technologies complémentaires et de solutions intégrées de bout en bout, allant des infrastructures spatiales aux services (à l'exception des lanceurs) dans les domaines des télécommunications, de la navigation par satellite, de l'observation de la Terre, de la science, de l'exploration spatiale et de la sécurité nationale.

Elle a par ailleurs pour ambition d'être le partenaire pour le développement et la mise en œuvre des programmes spatiaux nationaux souverains.

Ce projet générera des opportunités additionnelles de croissance du chiffre d'affaires grâce à un portefeuille élargi de produits et services intégrés permettant de proposer une offre plus compétitive au niveau mondial.