American Airlines relève sa prévision de bénéfice pour 2025

Un vol d'American Airlines décolle de l'aéroport national Reagan de Washington

American Airlines a relevé jeudi sa prévision de bénéfice pour 2025 en raison d'une forte demande pour ses services haut de gamme à forte marge et une amélioration de son pouvoir de fixation des prix sur les liaisons intérieures.

Les compagnies aériennes américaines ont connu des difficultés plus tôt cette année en raison de l'incertitude née des droits de douane du président américain Donald Trump, les poussant à réduire leurs tarifs pour remplir leurs avions.

Depuis, les principaux transporteurs ont réduit leur capacité afin de rétablir leur pouvoir de tarification et préserver leurs marges.

Les services haut de gamme, sur lesquels les compagnies aériennes ont misé post-pandémie et générant des marges élevées, sont restés solides au troisième trimestre, les voyageurs aisés continuant de payer un supplément pour un voyage plus confortable.

American Airlines s'attend désormais à un bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année entre 65 et 95 cents, contre une fourchette allant d'une perte de 20 cents à un bénéfice de 80 cents attendue en juillet dernier.

Dans les échanges en avant-Bourse, l'action de la compagnie aérienne gagnait près de 4%.

Pour le trimestre clos le 30 septembre, le transporteur américain a par ailleurs déclaré une perte nette de 114 millions de dollars (97,75 millions d'euros), soit 17 cents par action, contre une perte de 149 millions de dollars à 23 cents par action un an plus tôt.

Mercredi, la compagnie américaine concurrente Southwest Airlines a également annoncé une amélioration des réservations qui ont généré un bénéfice surprise au troisième trimestre.

(Rédigé par Shivansh Tiwary à Bangalore ; version française Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)