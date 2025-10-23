 Aller au contenu principal
CenterPoint dépasse ses estimations de bénéfices grâce à la demande d'énergie industrielle et au recouvrement réglementaire
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 14:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie d'électricité américaine CenterPoint Energy CNP.N a affiché jeudi un bénéfice supérieur aux prévisions pour le troisième trimestre, grâce au recouvrement réglementaire et à l'augmentation de la demande industrielle, y compris les nouvelles charges des centres de données d'intelligence artificielle à Houston, au Texas.

Le débit industriel dans son segment Houston Electric a augmenté de plus de 11% depuis le début de l'année.

"La région du Grand Houston connaît une forte dynamique économique, soutenue par l'un des moteurs de croissance les plus diversifiés du secteur. Elle ne dépend pas d'une seule industrie, et l'impact est déjà visible", a déclaré Jason Wells, directeur général de CenterPoint.

Les compagnies d'électricité publiques américaines dépensent davantage pour répondre à la demande croissante, car les grandes entreprises technologiques construisent des centres de données pour exploiter les technologies d'intelligence artificielle.

CenterPoint, qui fournit de l'électricité et du gaz naturel à plus de 7 millions de clients dans l'Indiana, la Louisiane, le Minnesota, le Mississippi, l'Ohio et le Texas, a dévoilé le mois dernier son plan d'investissement de 65 milliards de dollars sur dix ans.

La société basée à Houston, au Texas, a annoncé un bénéfice ajusté de 50 cents par action pour les trois mois se terminant le 30 septembre, supérieur aux estimations des analystes de 44 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

CenterPoint a déclaré que les résultats ont été aidés par 0,07 $ par action provenant de la croissance et du recouvrement réglementaire et 0,12 $ par action provenant de la réduction des coûts d'exploitation et de maintenance.

Le recouvrement réglementaire fait référence aux coûts que l'organisme de réglementation de l'État permet aux entreprises de services publics de récupérer par le biais de tarifs plus élevés pour les clients.

Ces gains ont été partiellement compensés par des charges d'intérêt plus élevées de 0,04 $ par action.

