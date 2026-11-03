Airbus : la DGA qualifie la version à décollage vertical du drone U010 Aliaca

Le groupe aéronautique a obtenu la qualification officielle de la direction générale de l'Armement (DGA) pour la nouvelle version de son drone tactique U010 Aliaca, capable de décoller et d'atterrir verticalement.

Airbus Helicopters a obtenu cette qualification à l'issue d'une campagne d'essais menée à terre et en mer en mai et juin 2026, en collaboration avec la Marine nationale. Concrètement, cette étape va lui permettre de valider son entrée en service opérationnel au sein de la Marine nationale.

Les deux premiers systèmes ont été livrés en septembre dans le cadre du contrat de Système de Mini-Drones embarqués pour la Marine (SMDM).

Sur les 34 systèmes commandés par la DGA, comprenant chacun deux drones, huit seront dotés de cette nouvelle version à décollage et atterrissage verticaux (VTOL). La configuration initiale à voilure fixe est déjà en service depuis 2022.

Cette nouvelle version équipera des bâtiments de soutien et d'assistance de la Marine nationale, notamment en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion et à la Martinique, pour des missions de souveraineté et de sécurité maritime.

Le titre Airbus recule de 1,4% à Paris, autour des 193 euros.