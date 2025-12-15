Airbus-L'Allemagne commande 20 hélicoptères H145M supplémentaires

Airbus SE AIR.PA :
* L'ALLEMAGNE COMMANDE 20 HÉLICOPTÈRES AIRBUS H145M SUPPLÉMENTAIRES
Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
Airbus SE AIR.PA :
* L'ALLEMAGNE COMMANDE 20 HÉLICOPTÈRES AIRBUS H145M SUPPLÉMENTAIRES
Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
Une situation officiellement "sous contrôle" et une colère qui s'amplifie: la ministre de l'Agriculture Annie Genevard se rend lundi à Toulouse pour défendre sa gestion de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) critiquée par une partie des agriculteurs et de ... Lire la suite
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
La société iRobot, qui commercialise les robots aspirateurs Roomba, a déposé le bilan et va être rachetée par son principal créancier et sous-traitant, le groupe chinois Picea, a-t-elle annoncé dimanche, face au recul marqué de ses ventes. Le fabricant de robots ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer