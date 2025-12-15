 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Airbus-L'Allemagne commande 20 hélicoptères H145M supplémentaires
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 11:04

Airbus SE AIR.PA :

* L'ALLEMAGNE COMMANDE 20 HÉLICOPTÈRES AIRBUS H145M SUPPLÉMENTAIRES

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

AIRBUS
196,0600 EUR Euronext Paris +1,05%
AIRBUS
195,8200 EUR XETRA +0,97%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des agriculteurs bloquent l'autoroute A63 pour protester contre les mesures sanitaires mises en place pour éradiquer la dermatose nodulaire contagieuse qui affecte les bovins, le 14 décembre 2025 à Cestas, près de Bordeaux, en Gironde ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )
    Dermatose: Genevard attendue dans le Sud-Ouest où la crise se cristallise
    information fournie par AFP 15.12.2025 11:58 

    Une situation officiellement "sous contrôle" et une colère qui s'amplifie: la ministre de l'Agriculture Annie Genevard se rend lundi à Toulouse pour défendre sa gestion de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) critiquée par une partie des agriculteurs et de ... Lire la suite

  • NOKIA : La tendance baissière peut reprendre
    NOKIA : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 15.12.2025 11:58 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • EQUASENS : Les signaux haussiers sont intacts
    EQUASENS : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 15.12.2025 11:57 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )
    Electroménager: dépôt de bilan de iRobot, qui va être racheté par son principal fabricant
    information fournie par Boursorama avec AFP 15.12.2025 11:56 

    La société iRobot, qui commercialise les robots aspirateurs Roomba, a déposé le bilan et va être rachetée par son principal créancier et sous-traitant, le groupe chinois Picea, a-t-elle annoncé dimanche, face au recul marqué de ses ventes. Le fabricant de robots ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank