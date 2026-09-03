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Airbus-L’agence japonaise de gestion des incendies commande un H160
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 09:00
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Airbus SE AIR.PA :

* L’AGENCE JAPONAISE DE GESTION DES INCENDIES ET DES CATASTROPHES COMMANDE UN HÉLICOPTÈRE AIRBUS H160

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(Rédaction de Gdansk)

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