Airbus-L’agence japonaise de gestion des incendies commande un H160

Airbus SE AIR.PA :
* L’AGENCE JAPONAISE DE GESTION DES INCENDIES ET DES CATASTROPHES COMMANDE UN HÉLICOPTÈRE AIRBUS H160
Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
Airbus SE AIR.PA :
* L’AGENCE JAPONAISE DE GESTION DES INCENDIES ET DES CATASTROPHES COMMANDE UN HÉLICOPTÈRE AIRBUS H160
Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
La Norvège a saisi un navire russe dans l'Arctique afin de faire respecter une décision de justice accordant une indemnisation de 4,22 milliards de dollars (3,64 milliards d'euros) à la société énergétique ukrainienne Naftogaz, ont déclaré mercredi soir des responsables. ... Lire la suite
Après une première rencontre autour de la tapisserie de Bayeux, le nouveau Premier ministre britannique Andy Burnham et le président français Emmanuel Macron se retrouvent jeudi matin à Londres pour des discussions sur l'immigration, l'Union européenne et la guerre ... Lire la suite
Les Bourses européennes ont ouvert autour de l'équilibre jeudi, profitant de la relative accalmie sur les marchés pétroliers et sur les taux d'emprunts souverains, la prudence restant aussi de mise avant les prochaines données sur l'emploi américain. Dans les premiers ... Lire la suite
Par Jack Janasiewicz, Gérant de portefeuille, Natixis IM Solutions Depuis deux ans, le débat autour de l'IA se concentre sur une question : les investissements massifs consacrés aux infrastructures pourront-ils générer des rendements suffisants pour être rentabilisés ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|95,19
|-0,20%
|127,1
|+13,48%
|27,74
|-1,28%
|0,574
|+1,06%
|8 259,65
|-0,25%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer