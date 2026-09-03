Haute-Saône: un homme tue ses enfants et sa belle-mère puis se suicide

Des gendarmes stationnent le 3 septembre 2026 devant le jardin de la maison en construction d'un couple en instance de séparation dont l'homme a tué ses deux enfants et sa belle-mère, avant de se donner la mort, à Gy, en Haute-Saône ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

Il a filmé la scène et envoyé les images à sa compagne, avec qui il était en instance de séparation, selon ses proches: un homme a tué ses deux enfants et sa belle-mère avant de retourner l'arme contre lui dans un village de Haute-Saône.

Le drame s'est déroulé mercredi soir sur un terrain entouré d'un mur en pierre sèche, situé entre les vignes et les bois sur les hauteurs de Gy, commune de 1.000 habitants à 30 kilomètres au nord de Besançon.

La famille habitait un mobil-home stationné sur la parcelle, à côté de sa maison en cours de construction. Une piscine hors-sol et une balançoire sont disposées sur le terrain, a constaté jeudi matin une journaliste de l'AFP.

Quatre corps de membres de la même famille y ont été retrouvés mercredi soir, dont ceux de deux enfants de six et neuf ans, a indiqué une source officielle, qui a confirmé une information de L'Est républicain, tout en requérant l'anonymat.

"Il s'agit d'un couple en instance de divorce qui était en train de construire une maison", selon cette source, précisant que le père de famille appartenait à la communauté des gens du voyage.

"Ce drame, qui a coûté la vie à quatre personnes, dont deux enfants, plonge notre commune dans une profonde tristesse et suscite naturellement beaucoup d'émotion parmi nous tous", a déclaré dans un communiqué le maire, Alexandre Lacroix.

Une trentaine de pompiers et une cinquantaine de gendarmes sont intervenus, a-t-il précisé.

"Voilà ce que tu mérites"

Selon un homme croisé par l'AFP près des lieux du drame et qui s'est présenté comme son cousin, le père de famille, quadragénaire, a commis le crime alors que sa belle-mère venait chercher les enfants.

"Il a filmé la scène et l'a envoyée à sa femme en lui disant: voilà ce que tu mérites", avant de faire suivre les images à ses frères, a raconté le cousin, qui n'a pas souhaité donner son nom.

Sa compagne voulait le quitter depuis une infidélité qu'il lui avait faite il y a plusieurs mois, a-t-il encore affirmé. Ils semblaient s'être réconciliés, partant ensemble en vacances en Grèce cet été, mais mercredi, elle avait demandé à sa mère d'aller chercher les enfants en lui disant "Je n'ai plus envie d'y retourner", selon le récit du cousin.

L'homme travaillait dans le bâtiment, selon un de ses voisins, qui dit avoir entendu "deux coups de fusil".

Devant la mairie du village qui compte de belles bâtisses en pierres et un vieux château, une femme prénommée Liliane dresse le portrait du père de famille, qui "ne causait aucun problème: il construisait sa maison, il travaillait".

"Il était calme, sportif", raconte cette femme âgée qui refuse de donner son nom de famille.

Son fils aîné "était gentil, je l'ai dans la tête, le gosse, je le vois encore avec sa trottinette, c'est horrible".

"Les gosses qui le connaissaient n'arrivent pas à croire qu'il est mort, ils sont traumatisés", dit-elle.

Une cellule psychologique a été ouverte au pôle scolaire pour recueillir la parole des enfants choqués par le drame, a indiqué le rectorat de Besançon.

Sollicité, le parquet de Vesoul n'avait pas répondu jeudi matin aux questions de l'AFP.