Menace russe : alerte contre des préparatifs de "sabotage" visant "l'industrie de la défense" au Danemark, selon le renseignement

Patrouille de police près du château de Christiansborg à Copenhague le 1er octobre 2025. ( AFP / SERGEI GAPON )

"C'est fondamentalement important que l'ensemble de l'industrie de la défense prenne les mesures de sécurité nécessaires", a fait savoir à la presse danoise Emil Graesholm, chef du contre-espionnage auprès des services de renseignement danois.

Après l'attaque au drone explosif à Leipzig en Allemagne, le Danemark pourrait lui aussi payer son soutien à l'Ukraine. Selon les services de renseignement danois (PET) auprès de l'AFP, la Russie "prépare activement des actions de sabotage visant l'industrie de la défense au Danemark", a écrit PET dans un communiqué transmis à l'AFP ce jeudi 3 septembre. Les services de renseignement russes recrutent des "Danois ordinaires" sur les réseaux sociaux pour prendre des photos qui peuvent servir à la planification d'actions de sabotage.

Au quotidien danois Berlingske, Emil Graesholm, chef du contre-espionnage auprès du PET, a confié révéler les méthodes utilisées "car elles n'ont pas besoin de ressembler à un film d'espionnage". Pour le PET, "c'est fondamentalement important que l'ensemble de l'industrie de la défense prenne les mesures de sécurité nécessaires afin de pouvoir se protéger elle-même". "Beaucoup d'acteurs du secteur sont d'ailleurs déjà pleinement engagés dans cette démarche". Dès 2024, le PET avait signalé que la menace russe contre le Danemark, pays soutien de l'Ukraine, s'était renforcée.