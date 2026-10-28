Airbus finalise la création d'une coentreprise avec Air France-KLM pour la maintenance des composants de l'A350

Airbus SE AIR.PA :

* FINALISATION DE LA CRÉATION D'UNE COENTREPRISE AVEC AIR FRANCE-KLM POUR LA MAINTENANCE DES COMPOSANTS DE L'A350

* LA NOUVELLE ENTITÉ SERA GÉRÉE CONJOINTEMENT À 50-50 PAR AIRBUS ET AIR FRANCE-KLM AFIN DE GÉRER UN PARC MONDIAL À ACCÈS PARTAGÉ

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(Rédaction de Gdansk)