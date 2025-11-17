 Aller au contenu principal
Airbus étudie une possible version plus grande de l'A350
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 16:55

Airbus AIR.PA envisage une version potentiellement plus grande de son A350, a déclaré lundi Christian Scherer, directeur général de la division avions commerciaux, à l'occasion de l'ouverture du salon aéronautique de Dubaï.

Les propos de Christian Scherer à Reuters interviennent alors que le constructeur américain Boeing BA.N , sollicité par la compagnie Emirates, elle-même basée à Dubaï, a déclaré lundi avoir accepté de réaliser une étude de faisabilité pour une version plus grande du 777-9.

Selon des sources industrielles, ce projet d'Airbus, désigné sous le nom d'A350-2000, avait été étudié à une époque où Boeing travaillait sur un éventuel 777-10X.

Interrogé sur l'actualité d'un tel projet, Christian Scherer a répondu par l'affirmative et ajouté : "Un certain nombre de nos clients nous disent (...) s'il vous plaît, envisagez de l'élargir parce que cela pourrait être une solution formidable pour nous au fur et à mesure de notre croissance, et c'est ce que nous étudions".

AIRBUS SATISFAIT DE L'A350-1000

Cette initiative recoupe les efforts déployés pour améliorer l'A350-1000 dans les conditions du Golfe, où les moteurs se détériorent plus rapidement.

Airbus n’a pas réussi à vendre l’A350-1000 à Emirates lors du salon aéronautique de Dubaï en 2023, la compagnie ayant critiqué les performances de maintenance du moteur Rolls-Royce Trent XWB-97 et opté pour l’A350-900.

"Nous sommes très satisfaits des performances commerciales de l’A350-1000. Nous n'avons pas renoncé à Emirates", a déclaré Christian Scherer à Reuters, ajoutant que le groupe est sur le point d'améliorer le moteur.

(Reportage Tim Hepher, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

