Airbus étudie la possibilité d'une version plus grande de l'A350

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La rivalité entre Airbus et Boeing sur les gros biréacteurs refait surface

Le débat porte sur le lancement du 777X avec des commandes du Golfe en 2013

Le programme 777X de Boeing est confronté à des années de retards importants

Les biréacteurs de plus grande taille suscitent un regain d'intérêt

(Ajout de citations et d'éléments de contexte) par Tim Hepher

Airbus AIR.PA étudie une version potentiellement plus grande de sa famille de jets A350, a déclaré lundi Christian Scherer, directeur général de son activité de construction d'avions commerciaux, alors que la compagnie Emirates de Dubaï a relancé le débat sur des jets bimoteurs plus grands et plus performants.

Les commentaires de Reuters sont intervenus peu après que Boeing BA.N a déclaré qu'il étudierait une version allongée potentielle de sa famille d'avions 777X retardée, après avoir vendu 65 de son plus grand modèle actuel à la compagnie hôte Emirates le premier jour du salon aéronautique de Dubaï.

Airbus a déjà envisagé une version plus grande de sa série A350 afin de contrer le 777-9 de 400 sièges de Boeing, qui est une version améliorée de son mini-jumbo 777. Ces deux avions ont remplacé les emblématiques jumbos quadrimoteurs de l'industrie.

Selon des sources industrielles, l'idée d'Airbus d'un avion plus grand a déjà été évoquée sous le nom d'A350-2000, alors que Boeing étudiait déjà un éventuel 777-10X.

Interrogé sur le fait de savoir si Airbus étudiait à nouveau cette possibilité, M. Scherer a répondu par l'affirmative et a ajouté: "Un certain nombre de nos clients nous disent... s'il vous plaît, envisagez de l'étirer parce que cela pourrait être une solution formidable pour nous au fur et à mesure de notre croissance, et c'est ce que nous étudions".

Cette démarche s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour améliorer l'A350-1000 dans les conditions du Golfe, où les moteurs s'usent et se détériorent plus rapidement.

Airbus n'a pas réussi à vendre l'A350-1000 à Emirates lors du précédent salon aéronautique de Dubaï en 2023, lorsque la compagnie aérienne a contesté les performances de maintenance de son moteur Rolls-Royce Trent XWB-97 et a opté pour l'A350-900, plus petit et plus largement utilisé.

AIRBUS SATISFAIT DE L'A350-1000

Rolls-Royce RR.L investit dans l'amélioration de ce moteur, ce qui permet de répondre aux préoccupations d'Emirates et de créer de l'espace pour une croissance potentielle, a déclaré M. Scherer, qui participait à son dernier salon avant de prendre sa retraite à la fin de l'année, après des décennies passées chez Airbus.

"Nous sommes très satisfaits des performances commerciales du -1000. Nous n'avons pas abandonné Emirates", a-t-il déclaré à Reuters.

"Notre client Emirates nous a demandé de lui montrer ce que le moteur modernisé peut faire. Nous sommes sur le point de le faire, puis nous irons plus loin."

La discussion sur des jets bimoteurs plus grands ravive un débat féroce entre Airbus et Boeing il y a plus de dix ans, lorsque le constructeur américain lançait initialement sa famille 777X au même salon avec d'énormes commandes du Golfe en 2013. Le 777X a depuis été fortement retardé.

Le plus grand avion bimoteur d'Airbus, l'A350-1000, qui compte plus de 350 sièges, est plus petit mais plus léger et plus récent.

Boeing affirme que le 777X modernisé aura une rentabilité inégalée, notamment grâce à ses nouveaux moteurs GE9X et à ses nouvelles ailes en carbone.

Airbus a déclaré que l'argument économique de Boeing repose en partie sur l'ajout de 40 sièges supplémentaires pour contrer l'efficacité de l'A350, plus léger, en répartissant les coûts sur un plus grand nombre de passagers.

M. Scherer a déclaré que des technologies telles que la nouvelle cellule en fibre de carbone de l'A350 seraient d'autant plus efficaces sur un avion plus gros.

Airbus et Boeing se sont affrontés avec des dessins sur papier pour ces grands modèles lors d'un concours pour des commandes potentielles de Singapore Airlines en 2016, qui a été divulgué à l'époque au journaliste aéronautique Jon Ostrower.

"Je soupçonne le GE9X d'avoir plus de potentiel de poussée que le Rolls-Royce XWB et les moteurs seront essentiels. Les moteurs seront également bien mieux compris qu'ils ne l'étaient en 2016", a déclaré l'analyste aéronautique Rob Morris.