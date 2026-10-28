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Airbus et Air France-KLM créent une coentreprise pour la maintenance mondiale des A350
information fournie par Boursorama avec AFP 28/10/2026 à 12:00

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Le fabricant européen Airbus et la compagnie aérienne Air France-KLM ont annoncé mercredi avoir créé une coentreprise à parts égales, nommée Alpha Component Solutions et dédiée à la maintenance au niveau mondial de l'A350.

(illustration) ( AFP / ROSLAN RAHMAN )

(illustration) ( AFP / ROSLAN RAHMAN )

La nouvelle entité aura pour objectif de "gérer un ensemble mondial de services en accès partagé, fournissant des composants d'avions, des services de maintenance, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et des réparations aux clients de l'A350 à l'échelle mondiale", détaillent Airbus et Air France-KLM dans un communiqué.

Cette coentreprise doit permettre de "répondre aux besoins croissants de maintenance à long terme des composants de la flotte mondiale d'Airbus A350", un avion gros porteur.

La nouvelle entité "assure déjà le support contractuel de plus de 500 appareils et dispose d'une présence mondiale pour accompagner les opérateurs nouveaux et existants sur ce marché en forte croissance", précisent l'avionneur et la compagnie aérienne.

"Cette coentreprise représente une avancée majeure dans le renforcement de notre soutien pour les composants de l'A350", a commenté Cristina Aguilar Grieder, directrice générale adjointe du service clientèle avions commerciaux chez Airbus.

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